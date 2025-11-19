DOSTA LUPETANJA, NE NASTAVLJAJ BRUKANJE! Karleuša brutalno odgovorila Nataši Bekvalac: Ne volim LJIGAVO I LICEMERNO!

Novi estradni rat!

Jelena Karleuša i Nataša Bekvalac dugo su imale veoma lep poslovan i privatan odnos, a onda je Nataša nedavno otkrila da je sa tim prijateljstvom gotovo.

Ona je istakla da ju je Karleuša povredila zbog čega se jako loše osećala.

- Imala sam jako lep, ne poslovni, nego kontakt koji je meni mnogo više značio. Konektovale smo se privatno preko linije majka-majka, da tako kažem. U jednom periodu sam imala neke probleme, neku vrstu privatnog problema, a ona mi je davala neke kontakte i to je to. Naši razgovori uglavnom su bili oko dece, to je tema koju sam imala sa Jelenom. Nekako mi se čini da je uvek bila podržavajuća, jer sam ja osoba koja prosto oseti energiju, do nedavno... Nije me ubila, ali jednim delom jeste. Stvarno, baš sam bila povređena. Intimno sam se osetila kao... Jako me je povredila - izjavila je Nataša.

Sada se tim povodom oglasila i Karleuša, koja je, kao i uvek, bila brutalna i bez dlake na jeziku.

- Dosta lupetanja. Kakve su ovo gluposti? Ja nju povredila? Pogledala sam izjavu Nataše Bekvalac da sam je “povredila jako” ali ona u toj izjavi nije rekla da sam je povredila?!? Pa evo da je i javno pitam:; Čime sam ja to tebe Nataša povredila? Stvarno bih volela da znam! A kad je o povređivanju reč, odlično znaš da sam za tebe bila tu što se kaže “i u dobru i u zlu”. Javna i privatna podrška i pomoć. Kako si mi vratila?! Tako što mi nisi poslala nijednu privatnu poruku od januara dok si gledala kako me linčuju i napadaju na koncertima i mrežama?! Da se tebi to desilo prva bih te odbranila. Ali nismo iste! Ja ne volim ni ljigavo ni licemerno. Kod mene je sve čistog i velikog srca. I ti to odlično znaš. Tako da je najbolje da se pokriješ tim stajlinzima u kojima me kopiraš i ne nastavljaš brukanje. Ne kvari ono malo poštovanja koje je prema tebi u ovim ružnim vremenima ostalo - napisala je Jelena na društvenim mrežama.

