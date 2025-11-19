DRUGA OPCIJA NE POSTOJI! Sale Tropiko otkrio da li bi podržao novu ljubav svoje bivše žene Jovane Pajić!

Sada imaju prijeteljski odnos.

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, posle razvoda od pevačice Jovane Pajić, pronašao je novu ljubav. Ipak, sa bivšom suprugom ima sjajan odnos.

- Posvađali smo je juče opako oko kore hleba, šalim se naravno. Naravno da smo u dobrim odnosima, prijatelji smo pre svega - rekao je Sale.

On je odgovorio i da li bi podržao novu ljubav svoje bivše.

- Apsolutno, druga opcija ne postoji nego da je podržim. Ja sam jedan zaljubljiv tip, ja volim sve , otvoren za ljude pa čak i one koji me povrede. Ne mrzim nikoga, nemam to u svom srcu, nisam sazdan tako. Voliš sve i zauvek, osim nekih koji su daleko u prošlosti - rekao je on, a potom otkrio da li bi se ponovo oženio:

- Nemam pojma, možda ne jer sam probao pa ne ide, ali život u dvoje apsolutno da. Ti papirići više ne , ne znače ništa, ne menjaju stvar osim što može da pokrene lavinu gluposti - naveo je pevač.

Autor: R.L.