JOŠ JEDNA DRAMA! Ana Nikolić peva pesmu Teodore Bilanović, mlada pevačica odmah reagovala: Birala sam je sa Raletom i uredno platila!

Nije kome je rečeno, nego kome je suđeno.

Mlada pevačica Teodora Tea Bilanović nedavno je objavila pesmu "Pojas za spasavanje", a koju potpisuje Goran Ratković Rale.

Nedavno se na društvenim mrežama pojavila demo verzija te pesme koju na pomenutom snimku peva Ana Nikolić.

Tea se sada oglasila i otkrila da je pesmu uredno platila i da je ona njena, a da mogu da je pevaju i snimaju svi.

- Ne smatram to nikakvom dramom, živimo u eri društvenih mreža. Ne znam, ja sam svoju pesmu uredno platila i birala sam je sa Raletom. Znači, pesma je moja i ne bih ništa polemisala oko toga. Ako se pesma svima sviđa, hvala Bogu, svi se snimajte - izjavila je Bilanovićeva.

Autor: R.L.