NEMA VEZE S MUZIKOM: Nikada nećete pogoditi kojim poslovima se Snežana Đurišić bavila u Americi!

Ovo niko nije znao.

Naša legendarna pevačica Snežana Đurišić jedan period svog života provela je u dalekoj Americi, gde se nije hvatala mikrofona.

Ona je imala svoj butik preko bare, te je prodavala garderobu, a bavila se i nekretninama.

- Dok sam živela u Americi imala sam butik, pa sam malo radila i nekretnine. Bilo mi je malo dosadno, nisam po svaku cenu htela da idem da pevam i onda sam odlučila tako da malo ubijem vreme i to je sve bilo dobro, ali ja se najbolje osećam u svojoj pevačkoj koži - izjavila je nedavno Snežana u jednoj emisiji.

Iako joj je ovaj izlet u drugu profesiju bio interesantan, Snežana se brzo vratila svojoj prvoj ljubavi i priroritetnom poslu - pevanju.

Autor: R.L.