OVU ŠABANOVU PESMU SVI RADO PEVAMO, a iza najnežnijih stihova krije se VELIKA TRAGEDIJA!

Da srce pukne od tuge.

Legenda narodne muzike Šaban Šaulić pre četrdeset godina otpevao je vanvremenski hit "Sneg je opet, Snežana", a malo ko zna kakva tragedija se krije iza ovih stihova.

Muziku i tekst napisao je kompozitor Rade Vučković koji je svaki ovaj stih duboko preživeo. Snežana je bila njegova bratanica koja je tragično nastradala vrlo mlada.

Snežana je okončala svoj život, a Rade je preneo na papir sav bol koju je godinama skupljao u sebi. Pesmu je dao Šabanu Šauliću kako bi na poseban način predstavio stihove publici, što je pevač i uspeo.

Pesma "Sneg je opet Snežana" nastala je 1981. godine i obeležila je diskografiju čitavih decenija koje su bile pred njom. Ona se obrela na petom albumu "Meni je s tobom sreća obećana".

Autor: R.L.