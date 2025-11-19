AKTUELNO

OVU ŠABANOVU PESMU SVI RADO PEVAMO, a iza najnežnijih stihova krije se VELIKA TRAGEDIJA!

Foto: E-Stock/Miloš Rafailović

Da srce pukne od tuge.

Legenda narodne muzike Šaban Šaulić pre četrdeset godina otpevao je vanvremenski hit "Sneg je opet, Snežana", a malo ko zna kakva tragedija se krije iza ovih stihova.

Muziku i tekst napisao je kompozitor Rade Vučković koji je svaki ovaj stih duboko preživeo. Snežana je bila njegova bratanica koja je tragično nastradala vrlo mlada.

JOŠ JEDNA DRAMA! Ana Nikolić peva pesmu Teodore Bilanović, mlada pevačica odmah reagovala: Birala sam je sa Raletom i uredno platila!

Foto: Pink.rs/J. Matić

Snežana je okončala svoj život, a Rade je preneo na papir sav bol koju je godinama skupljao u sebi. Pesmu je dao Šabanu Šauliću kako bi na poseban način predstavio stihove publici, što je pevač i uspeo.

Pesma "Sneg je opet Snežana" nastala je 1981. godine i obeležila je diskografiju čitavih decenija koje su bile pred njom. Ona se obrela na petom albumu "Meni je s tobom sreća obećana".

Foto: E-Stock

Autor: R.L.

#Šaban Šaulić

