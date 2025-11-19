LEJDI GAGA LIČNO JOJ JE DALA RECEPT ZA USPEH: Didi Džej otkrila šta joj je muzička zvezda rekla kada su se srele!

Sada sve dolazi na svoje.

Naša pevačica Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej živi i radi u Americi, dok Srbiju posećuje zbog rodbine i prijatelja.

Ona ističe da su je često ljudi nipodaštavali, ali da su se sada, kako njen uspeh raste, mnogi pokajali.

- Mnogi mi se izvinjavaju, kažu da nisu mogli da veruju, da su mislili da sam luda, da sam sve umislila, da nikad neću uspeti. To mi fanovi govore. Mnogi mi nisu verovali, ali za sve je potrebno vreme i trud - rekla je Didi.

Ona je istakla da je upoznala Lejdi Gagu, koja joj je tom prilikom dala savet zlata vredan.

- Da. To me svi pitaju. Imala sam priliku pre nekoliko godina da je upoznam i ona mi je dala sjajan savet: “Ako to zaista toliko želiš, treba da se spakuješ za Njujork i odeš da snimaš muziku.” I ja sam to uradila.

Autor: R.L.