ODVELA SAM SINA NA DETOKS OD EKRANA: Slobina Jelena progovorila o nasledniku i borbi sa autizmom (FOTO)

Jelena Radanović govorila je o svom nasledniku i štetnosti ekrana po decu sa autizmom.

Jelena Radanović otvoreno govori o sinu Naumu i tome kako se bore sa autizmom. Ona je govorila o lekovima koje mu daje i generalno sve što proba deli sa pratiocima na Instagram. Sada je njen sin već četiri dana na detoksu od ekrana. Jelena Radanović je u najnovijoj objavi napisala da je odvela sina u Aleksandrovac, kako bi se privikao na život bez ekrana.

- 21. vek je upropastio i nas i našu decu. Naum je od rođenja izložen ekranima. Trenutno je u Aleksandrovcu na detoksu akvamira aparatom. Četvrti dan je bez uređaja i ne pravi problem. Jedini način da pomognemo deci sa autizmom je da potpuno izbacimo ekrane, ako ekrani ostanu sav rad je uzaludan. Dakle ne da smanjimo, već da ukinemo. U novu kuću nećemo montirati televizore - napisala je Jelena na Instagramu.

Jelena: "Manje je odsutan"

Jelena je, odgovarajući na pitanja na Instagramu, otkrila da je njen sin već izvesno vreme na posebnom režimu ishrane što se za sada pokazalo kao efikasno.

- Doručkuje jaja, paradajz i veganski sir. Ruča posnu boraniju recimo ili neki mix povrća spremljen kao gulaš (maslinovo ulje, povrće, začini). Večera pirinčanu kašu (bademovo mleko, kokosovo ulje, ekspandirani pirinač, crveno voće, cimet, stevija) - rekla je ona i istakla da mališan želi slatkiše, ali da su mu oni zabranjeni.

- Želi slatko naravno, samo traži po kući gde smo to sakrili - priznala je, pa dodala kakav pomak je primetila kod sina otkako se hrani na ovaj način.

- Bolji san, manja hiperaktivnost, gubitak stereoptipija, veća prisutnost (odnosno manja odsutnost, mislim da je bolje tako se izraziti jer prisutnosti nije bilo).

Autor: M.K.