KNEZ POKRENUO PRIVATNI BIZNIS! Napustio Srbiju posle više od 30 godina i napravio lanac restorana, a sad otkrio sve detalje

Foto: TV Pink Printscreen

Nenad Knežević Knez napravio je restorane brze hrane.

Pre nekoliko godina pevač Nenad Knežević Knez je posle više od trideset provedenih u Beogradu, odlučio da se vrati u Podgoricu.

- Razmišljao sam šta bih još mogao da radim osim muzike, jer sam već ušao u godine kada ne mogu da predvidim dokle će trajati moja karijera. Možda ću pevati još dvadeset godina, ali ko zna? Želeo sam da imam posao koji će donositi siguran mesečni prihod, a i vrapci na grani znaju da je kuvanje moj hobi, pa sam razmišljao u tom pravcu. Međutim, znao sam da bi restoran iziskivao potpunu posvećenost, a na to nisam spreman.

- Novac sam uložio u burger barove, slične američkim, a vremenom sam malo proširio ponudu. U tom momentu su mi poslovni ambijent i atmosfera u Podgorici više odgovarali, pa sam povukao taj potez. Značajno je i što sam već znao ljude koji u Crnoj Gori drže farme s kojih nabavljam meso za burgere, poznavao sam čoveka koji pravi posebne lepinje... Morao sam da se ozbiljno angažujem, ali sada je znatno jednostavnije, jer se posao uhodao. Mnogo mi pomaže mlađi brat, a donedavno je bila tu i mlađa ćerka. Međutim, dobila je zaista dobru ponudu, pa se preselila u Dubai.

- Tamo se bavi fitnesom, koji ne samo da odavno voli već za taj posao ima niz sertifikata. Ksenija je posle raspada grupe „Hurricane“ bila malo opuštenija od svojih koleginica, pa je nastalo zatišje. Sada joj se otvorila mogućnost saradnje i sa odličnim švedskim producentima i s nekoliko stranih brendova. Za nju je, konačno, nastupio poslovno dobar period. Bez roditeljske pristrasnosti govorim da je veoma kvalitetna pevačica - oktio je, pa istakao koliko mu je vremena trebalo da se privikne na tempo koji je znatno sporiji nego u Beogradu:

- Kad stalno negde žuriš, ono malo slobodnog vremena koje imaš koristiš da se odmoriš. Kreativna energija se gasi kad si konstantno umoran i kad svakog dana, zbog gužve koja ne prestaje, upiješ određenu količinu stresa. U Podgorici se kreativnost do te mere probudila da sam u vrlo kratkom periodu napravio dvadeset pesama. Izbor sam sveo na devet, ali ih neću odjednom pustiti, već svakog meseca po jednu. Kad i devetu čujete, pojaviće se album. Moguće je da bude i na vinilu, za muzičke sladokusce, a verujte da ih ima mnogo. Za njih muzika nije instant, već u njoj istinski uživaju.

Autor: M.K.

