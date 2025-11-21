Pesma Vesne Zmijanac krije veliku tragediju: Istinita priča stoji iza hita SVATOVI, evo o čemu se radi

Popularna pevačica u svojoj dugoj karijeri snimila je veliki broj pesama koje su postali pravi hitovi!

Jedan od najvećih hitova devedesetih godina, a koji se i danas sluša jeste pesma “Svatovi”, koju je Vesna Zmijanac snimila 1990. godine.

Kako se navodi, čuvena pesma je priča po istinitom događaju. Naime, jedan par zadesila je velika tragedija, opisana tekstom ove pesme, a kako mnogi kažu, Vesna Zmijanac je iznela na takav način, da niko ne može da ostane ravnodušan posle njene izvedbe.

Kako su pisali domaći mediji, pesma „Svatovi“ opisuje nesrećan slučaj bračnog para pre njihovog zakazanog venčanja. Mlada, koja je bila u drugom stanju, zajedno sa mladoženjom krenula je na probu sopstvenog venčanja. Međutim, doživeli su saobraćajnu nesreću, koja ih je oboje usmrtila.

Navodno, ova pesma posvećena je upravo njima.„Čiji ono svatovi bez muzike poljem hode, čiji ono svatovi uplakani kolo vode, čiji ono svirači mesto pesme tugu poje, čiji ono svirači mesto para suze broje“, stoji u tekstu Vesnine pesme.

Autor: M.K.