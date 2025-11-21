AKTUELNO

Domaći

Pesma Vesne Zmijanac krije veliku tragediju: Istinita priča stoji iza hita SVATOVI, evo o čemu se radi

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Popularna pevačica u svojoj dugoj karijeri snimila je veliki broj pesama koje su postali pravi hitovi!

Jedan od najvećih hitova devedesetih godina, a koji se i danas sluša jeste pesma “Svatovi”, koju je Vesna Zmijanac snimila 1990. godine.

Kako se navodi, čuvena pesma je priča po istinitom događaju. Naime, jedan par zadesila je velika tragedija, opisana tekstom ove pesme, a kako mnogi kažu, Vesna Zmijanac je iznela na takav način, da niko ne može da ostane ravnodušan posle njene izvedbe.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako su pisali domaći mediji, pesma „Svatovi“ opisuje nesrećan slučaj bračnog para pre njihovog zakazanog venčanja. Mlada, koja je bila u drugom stanju, zajedno sa mladoženjom krenula je na probu sopstvenog venčanja. Međutim, doživeli su saobraćajnu nesreću, koja ih je oboje usmrtila.

Navodno, ova pesma posvećena je upravo njima.„Čiji ono svatovi bez muzike poljem hode, čiji ono svatovi uplakani kolo vode, čiji ono svirači mesto pesme tugu poje, čiji ono svirači mesto para suze broje“, stoji u tekstu Vesnine pesme.

Autor: M.K.

#Pesma

#Tragedija

#Vesna Zmijanac

#hit

#istinita priča

#svatovi

POVEZANE VESTI

Domaći

Krenula je očevim stopama! Ovo je ćerka čuvenog Ozrena Soldatovića iz Srećnih ljudi

Domaći

KEBA OTKRIO KOJI PROBLEM JE IMAO SA RADOM! Predugo čekao, pa odustao, a evo gde je zapelo!

Domaći

ZA OVO OBJAŠNJENJE NAM TREBA CEO DAN: Vesna Zmijanac otkrila šta se dešavalo iza kulisa njenih spotova

Domaći

Suzana Mančić zbog ćerke isplakala reku suza: Voditeljka progovorila o njihovom odnosu, sve priznala

Domaći

Ovo je najemotivinija pesma Vesne Zmijanac: Pričalo se da je posvećena tragičnom događaju, a onda je ona priznala sve!

Domaći

OVO SIGURNO NE ZNATE! Nikada nećete pogoditi ko stoji iza velikog hita Vesne Zmijanac, OVAJ poznati roker je autor pesme 'Da budemo noćas zajedno'!