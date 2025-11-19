Nemam problem sa tim: Saša Matić udario kontru kolegama, evo čime može da se pohvali (FOTO+VIDEO)

Saša Matić na promociji svog albuma otkrio da nema problem sa autorima pesama.

U jednom od najprestižnijih beogradskih hotela večeras je održana konferencija za medije na kojoj je Saša Matić predstavio svoj novi album sa kojim je, kako sam kaže, zadovoljan.U prepunoj sali, uz prisustvo brojnih novinara, kolega i saradnika, Matić je otvoreno govorio o svom stvaralačkom procesu i utiscima koje mu je donelo najnovije izdanje.

Matić zadovoljan albumom

Pevač nije krio zadovoljstvo uspehom albuma, ističući da ga sluša neverovatno široka publika.

- Presrećan sam što moj rad prepoznaju ljudi od 7 do 77 godina. To je najveća nagrada za umetnika, kad vidi da muzika prelazi sve generacijske granice - rekao je Matić.

Osvrnuo se i na često komentarisane probleme sa kojima se suočavaju mnogi pevači kada je reč o pronalaženju kvalitetnih autora. Matić je tu bio jasan:

- Za razliku od pojedinih kolega, ja nemam problem s autorima. Nema deficita u autorima – saradnja mi funkcioniše savršeno, okružen sam ljudima koji tačno znaju šta želim i šta moja publika voli.

