LJUTIM SE NA KOLEGE IZ PINKOVIH ZVEZDA: Zorica Brunclik otkrila šta se dešava na snimanjima iza kamera, pa udarila na Desingericu: Prostak!

Zorica Brunclik dobila je danas nagradu Zlatna ptica za doprinos u karijeri. Ona se prisetila svojih početaka, kada je bila preplašena devojčica koja je samo želela da uspe u svetu muzike, a dotakla se i svoje uloge člana žirija u popularnom muzičkom takmičenju ''Pinkove zvede''.

Zorica Brunclik je rekla da je tokom karijere stekla brojne nagrade, a da svaka ima posebno mesto u njenom domu.

- Ovo je za ukupan doprinos u kulturi i svemu što sam uradila za ovih pola veka. Imam posebno mesto gde čuvam nagrade u kući. Ranije je bilo više poštovanja, sećam se bila sam preplašena kada sam prvi put ušla u studio - rekla je Zorica, koja je potom govorila o modi i kritikama koje je svojevremeno dobijala.

- Ranije smo išli u Italiju i Pariz kao guska po magli da kupujemo odeću, nismo bili upućeni. Redovno sam bila proglašavana za najgore obučenu ženu na estradi, a u filmu "Kakav deda, takav unuk" sam imala haljinu Pako raban. Ne znam zašto je na meni ta haljina bila kič, a na nekome drugome bi bila super. Do sada sam nešto naučila, ali najbolje se i dalje osećam u pidžami.

Zorica je progovorila i o "Pinkovim zvezdama" i istakla da je kolege nerviraju jer kasne.

- Nikada ne kasnim i nikada nisam kasnila na emisije, ja se sada ljutim na "Pinkovim Zvezdama" što svi kasne, svi su tako lagani...

Ona se osvrnula i na Desingericinu izjavu da ona i Kemiš imaju apartman, te da tamo ne ulazi kako ih ne bi zatekao tokom intimnih odnosa.

- U mojim godinama ne bih to komentarisala, to samo može jedan prostak da priča o bračnom paru koji ima ovoliko godina koliko mi.

Inače, Zorica je postala dobitnik Zlatne ptice SEMUS za doprinos negovanju i afirmaciji narodne muzike.

