LUDILO NA SNIMANJU SPOTA ZA TEINU I BARBARINU DUETSKU PESMU: Pevačice prijateljstvo pretočile u saradnju, a ovi kadrovi ostavljaju bez daha (FOTO)

Numera pod nazivom ''Santa leda'' naći će se na Teinom novom albumu ''Aska 2'', a preti da postane ozbiljan hit!

Trenutno najveća muzička zvezda mlađe generacije Tea Tairović snimila je duet pod nazivom ''Santa leda'' sa popularnom koleginicom Barbarom Bobak. Duetska pesma dve vrlo popularne i tražene pevačice naći će se na Teinom albumu ''Aska 2''.

Ovaj duet je rezultat dugogodišnjeg prijateljstva i saradnje koje su Tea i Barbara izgradile, a sve je počelo kada je Barbara gostovala na Teinom koncertu u Areni. Kadrovi koji su nastali na snimanju spota ostavljaju bez daha s obzirom na to da Tea i Barbara čine neverovatan spoj energija, talenta i lepote na jednom mestu.

S obzirom na to da Tea i Barbara ističu da pesma ima potencijal da postane pravi hit, svi sa nestrpljenjem očekuju njen izlazak, koji će sigurno obradovati njihove fanove.

Tea Tairović izgradila je veliko ime na muzičkoj sceni i ima bogat opus saradnji sa mnogim poznatim kolegama. Osim Barbare Bobak, u njenoj karijeri su se našli i duet sa popularnim pevačem Azisom, Sanjom Vučić, Galenom, kao i legendarnim Šabanom Šaulićem.

Autor: M.K.