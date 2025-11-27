NE TREBA BITI PRODANA DUŠA! Zejna nikad iskrenija, poslala jaku poruku i spomenula i kolege: Borim se protiv toga

Bez dlake na jeziku!

Zejna Murkić, popularna pevačica, otkrila je u intervjuu za domaće medije, šta zamera mladim kolegama, kao i šta je njen cilj za koji se zalaže sve ovo vreme koje je na javnoj sceni.

-Ne treba biti prodana duša ni zbog čega. To su one stvari zbog kojih danas… Ne znam zašto to radite, ali želite da vam to bude vrh karijere, da vas tamo kite parama. Borim se protiv toga da ti, kad kažeš Rom, ne setiš se žene na ulici koja prosi nego se setiš mene – naglasila je Zejna u jednoj emisiji.

"Majka je prelepe devojčice, a najstresnije joj je bilo kada je ostala trudna"

Pevačica Zejna Murkić nije imala nimalo lak život, a jednom prilikom je otkrila kada joj je bilo zapravo najteže. Ona je sa bivšim partnerom dobila ćerku, te je svojevremeno priznala da joj saznanje da će postati majka bilo i najstresniji momenat.

- Moj najsrećniji i najstrašniji u istom trenutku momenat je kada sam saznala da sam trudna. A onda samo najsrećniji trenutak je bio kad sam prvi put držala Kjaru u naručju, kada je izašla iz inkubatora, kada su rekli da je sve okej. A inače, svaki dan mi je najsrećniji kada smo nas dve kući sa našim mačorom i gledamo neki film uz gomilu hrane, znači svaki dan mi je najsrećniji - iskreno je rekla Zejna.

