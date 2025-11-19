AKTUELNO

STAVILI JOJ FOLIJU PREKO CELOG LICA! Udovica pevača se snimala pred intervenciju: Skinuće mi izraslinu (FOTO)

Udovica pevača Dina Dvornika, Danijela Dvornik (58), posetila je danas kozmetički salon odakle se oglasila putem svojih društvenih mreža.

Danijela je saopštila da ide u salon kako bi joj skinuli mladež i uradili laserski tretman lica, a svojim izdanjem je šokirala. Naime, njoj su stavili anesteziju preko čitavog lica koje joj je bilo prekriveno providnom folijom.

- Spremam se sada će mi doktor skinuti tu neku izraslinu na leđima, a na licu imam kremu anestetik za tretman laserom - rekla je Danijela.

Redovno trenira

Kako bi ostala u dobroj formi, Danijela redovno trenira o čemu je nedavno govorila.

- Magla je, hladno,sivo… Moj život bez vežbanja nije baš potpun. Pa onda koristim situaciju gde god mogu da se barem protegnem jer previše sam u tome da bih mogla biti mirna na jednom mestu . Telo traži neku fizičku satisfakciju. Zapravo, gledam Elu koja isto radi, onda gledam sebe pa se u sebi smejem. Obe u istom filmu. Čudna je ta majka priroda - napisala je Danijela.

