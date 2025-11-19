Pevačica Sanja Vučić (32) godinama je u žiži interesovanja javnosti, a o njenom privatnom životu se posebno priča.
Sanja je svesna da je imala više pogrešnih izbora kad su muškarci u pitanju, ali to prihvata kao činjenicu.
- Retko pričam o tome zato što su svi mogli da vide moje pogrešne izbore, zato. Zato što sam onda ranjiva i onda ispadam i ovakva i onakva - jasna je bila Sanja.
- To su samo greške, naravno, ali stojim iza njih - dodala je ona.
Navela je da joj je neprijatno zbog toga što je javnost upućena u njene prethodne veze i raskide.
- Glupo mi je što su svi morali da vide sve to - kazala je nekadašnja članica grupe "Hurricane".
Autor: M.K.