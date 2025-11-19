AKTUELNO

Domaći

SVI SU MOGLI DA VIDE MOJE POGREŠNE IZBORE! Sanja Vučić o emotivnom životu: Ispadam i ovakva i onakva! Pevačica priznala da joj je zbog ovoga NEPRIJATNO

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevačica Sanja Vučić (32) godinama je u žiži interesovanja javnosti, a o njenom privatnom životu se posebno priča.

Sanja je svesna da je imala više pogrešnih izbora kad su muškarci u pitanju, ali to prihvata kao činjenicu.

- Retko pričam o tome zato što su svi mogli da vide moje pogrešne izbore, zato. Zato što sam onda ranjiva i onda ispadam i ovakva i onakva - jasna je bila Sanja.

- To su samo greške, naravno, ali stojim iza njih - dodala je ona.

Foto: Instagram.com

Navela je da joj je neprijatno zbog toga što je javnost upućena u njene prethodne veze i raskide.

- Glupo mi je što su svi morali da vide sve to - kazala je nekadašnja članica grupe "Hurricane".

Autor: M.K.

