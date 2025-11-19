POKAZALA KAKO SE OBUKLA ZA POSAO: Nina Đogani u preuskom u teretani, UTEGLA GRUDI i pozira (FOTO)

Sestra pobednice "Zadruge" Lune Đogani, Nina, zaposlila se u teretani, a zasad je zadovoljna poslom, što je njen otac, denser Gagi Đogani, nedavno otkrio.

Nina je na društvenim mrežama pokazala izdanje iz teretane, te smo mogli da vidimo kako izgleda na poslu.

Top joj je stegao grudi, a uska odevna kombinacija podrazumevala je go stomak.U komentarima na Instagramu su joj dali niz komplimenata, dok je na par njih reagovala, pa se zahvalila na lepim rečima.

Gagi o ćerki: "Pustili smo je da se pronađe u nečemu"

Gagi je, inače, nedavno pričao o Nini.

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao nam je on tad.

Autor: M.K.