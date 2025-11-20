SVE PESME SAM URADILA BESPLATNO! Emina Jahović progovorila o svađi sa Sašom Kovačevićem, isplivao dokaz da više nisu prijatelji!

Imaju vanvremenski duet.

Saša Kovačević i Emina Jahović godinama su se družili i sarađivali, a zajedno su snimili čak i duet "Još ti se nadam", koji je i dan danas hit.

Ipak, stvari su se u međuvremenu promenile, pa je Saša u emisiji "Amidži šou" otkrio da više nije dobar sa Eminom.

- Svakog od kolega poštujem. Dva, tri puta su se desile neke stvari koje nisu kolegijalne, drugarske. To je bilo u prošlosti. Više se prijateljski nije postavila, smatrao sam je prijateljem - rekao je Kovačević.

Emina se potom oglasila vidno izrevoltirana i ljuta.

- Sve što je hteo da kaže mora meni da kaže. Nek meni kaže. Ja nemam problem sa njim. Spekuliše se da je problem nastao zbog para? Od kolega nikad nisam tražila novac. Sve pesme koje sam uradila za druge, sve sam uradila besplatno - izjavila je ona.

Sada se na društvenim mrežama pojavio i dokaz da više nisu prijatelji. Naime, Saša odavno već ne prati Eminu na Instagramu, a nedavno je i ona njega "otpratila", što jasno potvrđuje da više nemaju nikaku komunikaciju.

Autor: R.L.