U JEKU SKANDALA sa Kaćom Živković, Kija prelomila: NAPUŠTA SRBIJU!

Odluku je donela za pet minuta.

Kija Kockar i Katarina Živković nekad su bile nerazdvojne prijateljice, a onda je njihovo prijateljstvo puklo.

Kaća je odlučila da prekine odnos sa Kijom, zbog njene fotografije sa Dijanom Hrkalović, a onda je Kija okrenula drugi list.

Ona je javno iznela ko je partner Kaće Živković, što je nju razbesnelo, pa je iznela salvu optužbi i uvreda na Kijin račun.

U jeku skandala i svađe, Kija je odlučila da je vreme za odmor, pa je tako rešila da otputuje u Španiju.

- Odlučila sam da ipak treba da odem negde na putovanje, pre pet minuta. Uvek zbog zdravlja. Madrid - podelila je Kija na društvenim mrežama.

Autor: R.L.