RAFAEL NADAL U MIRIJEVU? Svetskog teniskog asa razapeli na mrežama zbog jedne fotografije!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Christophe Ena ||

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rafael Nadal izazvao je pravu pometnju na društvenim mrežama.

Foto: Tanjug AP/Manu Fernandez

Naime on je objavio fotografiju iz svog stana dok pratio okršaj reprezentacija Španije i Hrvatske na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Nakon objavljivanja ove fotografije, društvene mreže su se zapalile, pa su pljuštali komentari da mu stan izgleda malo i neuredno.

- Brat Nadal zaradio 500 miliona u karijeri, a gajba mu izgleda kao da je digao kredit i kupio 45 kvadrata u Mirijevu - glasio je komentar, na koji su se ostali korisnici nadovezali.

Foto: Tanjug AP/Alessandra Tarantino

"Čovek živi u svojoj porodičnoj kući ceo život", "Mogao je TV da stavi u aspirator iznad šporeta", "One dve vazne iznad tv-a su moj kraj", samo su neki od komentara.

Autor: R.L.

