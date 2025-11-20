RAFAEL NADAL U MIRIJEVU? Svetskog teniskog asa razapeli na mrežama zbog jedne fotografije!

Hit situacija!

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rafael Nadal izazvao je pravu pometnju na društvenim mrežama.

Naime on je objavio fotografiju iz svog stana dok pratio okršaj reprezentacija Španije i Hrvatske na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Nakon objavljivanja ove fotografije, društvene mreže su se zapalile, pa su pljuštali komentari da mu stan izgleda malo i neuredno.

- Brat Nadal zaradio 500 miliona u karijeri, a gajba mu izgleda kao da je digao kredit i kupio 45 kvadrata u Mirijevu - glasio je komentar, na koji su se ostali korisnici nadovezali.

"Čovek živi u svojoj porodičnoj kući ceo život", "Mogao je TV da stavi u aspirator iznad šporeta", "One dve vazne iznad tv-a su moj kraj", samo su neki od komentara.

Ovu fotografiju možete pogledati klikom OVDE.

Autor: R.L.