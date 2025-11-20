OVAJ OSEĆAJ JE NEVEROVATAN! Marijana Zonjić se oglasila za Pink.rs odmah nakon porođaja, ovo su svi detalji!

Čestitamo!

Bivša zadrugarka Marijana Zonjić porodila se noćas i na svet donela ćerku kojoj je dala ime Aleksija.

Marijana se odmah nakon porođaja oglasila za Pink.rs i otkrila sve detalje.

- Ovaj osećaj ne može rečima da se opiše. Hvala na čestitkama, da, Aleksija je stigla! Prvih par minuta sam je držala u naručju i osećaj je neverovatan! Čula sam kad kažu da je taj osećaj neopisiv, e pa, saglasna sam! Aleksija je teška 3.400g i dugačka 53cm. Porođaj je prošao kako treba, sve je prošlo kako treba, a ona je dobila desetku - rekla nam je Marijana.

Inače, ime Aleksija je grčkog poreka, potiče od grčke reči Alexios i ima značenje zaštita, održavanje, sprečavanje. U prenesenom značenju to je ona koja brani, koja donosi pomoć.

Autor: N.Ž, R.L.