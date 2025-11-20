AKTUELNO

Aca Sofronijević objavio slike sa trudnom ženom iz Pariza, Kosana ne skida osmeh: Rastemo zajedno (FOTO)

Harmonikaš Aca Sofronijević i njegova supruga Kosana čekaju dete, a njih dvoje trenutno borave u Parizu odakle se on sada oglasio.

Naime, Sofronijević i njegova supruga danas slave tri godine otkako su zajedno, a uz zajedničke fotografije joj se javno obratio:

- Tri godine sa mojim anđelom čuvarem 20.11.2025. Posle tri godine uskoro će nas biti troje. Mojoj sreći nema kraja, neka te Bog čuva Kosana moja ljubavi i rastemo zajedno zauvek i posle toga - napisao je Sofronijević.

Aleksandar Sofronijević se oglasio iz Pariza i potvrdio da postaje otac.

- Na malom odmoru smo, skoknuli smo do Pariza - rekao nam je Sofra na početku kom smo odmah čestitali i rođendan, ali i prinovu:

- Hvala puno. Dolazi beba, hvala vam puno. Presrećni smo, oduševio sam se, to je onaj osećaj kao da nas je Bog dodirnuo, blagoslovena vest. Uživamo u Parizu, pa se vraćamo kući da sviramo i čekamo dalje. 20. novembar je godišnjica kada smo se prvi put poljubili i sad spajamo sve lepe vesti, rekao je za Blic.

