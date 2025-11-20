AKTUELNO

PEVAČ TVRDI DA JE SVE PREDVIDEO, PA I VIZIJU NOVOG BEOGRADA: Ceo kej na Savi biće jedna prelepa plaža sa belim peskom i visokim palmama

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Đus otkrio nepoznate detalje o sebi.

Ivan Ivanović Đus otkiro je da je kroz snove predvideo mnoge stvari. Kako kaže on je svaki svoj san zapisivao do jednog momenta, kada je shvatio da to što mu se dešava nije dobro.

- Imao sam neka predskazanja u snovima, zbog toga sam kad se probudim imao običaj da sve snove zapisujem u svesku. Kažu ako vidiš zrak svetla kad se probudiš zaboraviš sve što si sanjao, bukvalno nisam išao u toalet dok sve ne zapišem - rekao je Đus za Wtf radio.

Prema njegovim rečima, snove je beležio kako bi mogao da razmišlja o njima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Onda sam počeo da sanjam ozbiljan haos, baš mnogo teške stvari i tada sam prestao da zapisujem jer to je podsvest i ne bi valjalo da mnogo razmišljam o tome prolupao bih brzo, čak sam razmišljao da posetim i nekog stručnjaka, tumača - ispričao je Ivanović i dodao:

- Evo da imam dokaz da sam to javno rekao, ako se obistini. Sanjao sam rekonstruisan Blok 45 i 44, ma ceo kej na Savi biće jedna prelepa plaža sa belim peskom i visokim palmama i na kraju Bloka 45 jedna velika garaža, bulevari, ma ludilo u pozitivnom smislu.

Gde je i šta radi Đus?

Ivan Ivanović Đus ranije je učestvovao i u nekoliko rijaliti programa, a radio je i kao voditelj na televizij.Tokom pandemije sa porodicom preselio u Šabac i tada dobio nesvakidašnji poklon od koleginice Vere Matović, ponovo je aktivan na javnoj sceni.

Autor: M.K.

#Ivan Ivanović Đus

#Kej

#Novi Beograd

#Plaža

#pevač

