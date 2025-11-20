NE MRZIM NIKOGA NEMAM TO U SRCU! Sale Tropiko progovorio o odnosu s bivšom ženom Jovanom Pajić: Posvađali smo, opako...

Aleksandar je, što se tiče ljubavi, nakon razvoda nastavio dalje i već uveliko uživa u vezi sa novom devojkom. Da li bi podržao Jovanu da i ona nađe novu ljubav, odgovara bez razmišljanja.

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, uplovio je u novu ljubav nakon razvoda od pevačice Jovane Pajić, sa kojom ima dve ćerke.Kako je pevač sada rekao, sa Jovanom super funkcioniše, pa je otkrio da je bivšu suprugu pozvao na njegov koncert, koji je zakazao za 29. decembar.

- Završili smo skoro sve pripreme, samo neki multimedijalni sadržaj je ostao. Nikada nismo radili koncert pred kraj godine, uvek se pitam ko su ti ljudi koji dolaze pred kraj godine kada se svi pitaju: dal sam kupio jelku? Gde ću i šta ću? Trudićemo se da otpevamo većinu pesama, ali ne možemo baš sve jer bi koncert trajao do nove godine - rekao je Sale Tropiko kroz osmeh, pa dodao:

- Ćerkice su tu, pa su tu. Nadam se da će doći, obe super pevaju, ali čime će se baviti ne znamo, obe su talentovane. Helana je u nekom drugom raspoloženju sada, uskoro će kraj školske godine pa jadno dete uči po ceo dan. Sa Jovanom sam se posvađao juče opako oko kore hleba, šalim se naravno. Naravno da smo u dobrim odnosima, prijatelji smo pre svega - izjavio je on.

- Apsolutno, druga opcija ne postoji nego da je podržim. Ja sam jedan zaljubljiv tip, ja volim sve , otvoren za ljude pa čak i one koji me povrede. Ne mrzim nikoga, nemam to u svom srcu, nisam sazdan tako. Voliš sve i zauvek, osim nekih koji su daleko u prošlosti - rekao je Sale Tropiko, pa otkrio da li će ponovo stati na ludi kamen:

- Nemam pojma, možda ne jer sam probao pa ne ide, ali život u dvoje apsolutno da. Ti papirići više ne , ne znače ništa, ne menjaju stvar osim što može da pokrene lavinu gluposti.

Autor: M.K.