Naš glumac se čitav život borio sa siromaštvom, a onda mu je umro sin: Danonoćno sam radio! Kad je mislio da je došao kraj nevoljama - stigle strašne vesti

Na jučerašnji dan pre 89 godina, u Skoplju je rođen glumac Ljubiša Samardžić.

Ljubiša Samardžić je bio iz porodice rudara koji su radili u rudniku uglja, a glumac je počeo da radi još tokom srednje škole kako bi bi izdržavao porodicu.Rano je ostao bez oca, a n sve moguće načine je pokušavao da pomogne majki.

- Sa devet godina, koliko sam imao kada je otac umro, osetio sam svu težinu nemaštine i kako sam postajao stariji, sve više sam želeo da malo pomognem majci da, nekom usputnom zaradom, povećam kućni budžet.Radio sam, preko školskog raspusta, kod ujaka koji je imao radnju za popravku pisaćih mašina, bio sam portir u hotelu „Srbija“… Sve to pomagalo je, ali nedovoljno - govorio je glumac svojevremeno.

Mirjana je bila njegova velika ljubav

Mirjanu je upoznao kao mlad momak, a njihova ljubav je trajala do kraja njegovog života.

"Upoznao sam je na Bledu gde sam služio vojsku, a ona došla sa porodicom na letovanje. Bilo joj je 17 godina, meni 26. Kad sam shvatio da ispred sebe imam inteligentnu osobu koja u meni pokreće ljubav i strast, pokušao sam da je osvojim svim silama. Bilo je teško jer je ona smatrala da su glumci boemi. I njen deda, protojerej sremsko-mitrovačke crkve, govorio joj je: “Jao, dete. Pa gde glumac?” Ali, voljom, upornošću i ljubavlju uspeo sam da je osvojim," izjavio je Samardžić koji je opisao romantične detalje iz njihovog bračnog života:

"I tako dve godine. Venčali smo se 3. jula 1966, zatim smo dobili Dragana i Jovanu. I sve ovo vreme ona me osmesima ispraća i dočekuje. Mira je stub kuće, moj oslonac i velika pomoć u realizaciji svih filmova i serija. Kakva je naša veza danas, posle toliko godina, rečito govori naše buđenje, kada se utrkujemo ko će pre da donese jutarnju kafu u krevet. Uz izležavanje i gustiranje kafe, i vesti od kojih nam se diže kosa na glavi, razmenjujemo misli uz najčešće suprotne stavove i komentare. Ta nesvakidašnja ljubav, prisnost, poštenje, ta brižnost, to je samo naše," govorio je slavni glumac.

Smrt sina

Godine 1990. Ljubiša i njegov sin Dragan, koga su zvali Gaga, osnovali su producentsku kuću. Poslovni zalet prekinula je Draganova teška bolest. Gaga je preminuo u 34. godini života od leukemije sa kojom se čitava porodica Samardžić borila do poslednjeg momenta njegovog života.

- Sve smo učinili da pobedimo tu opaku bolest. Supruga Mira stalno se brinula o njemu, a ja sam danonoćno radio, snimao i slao novac klinici u Londonu. Da sam dopustio da me bol sruši, možda se nikad ne bih latio režije “Nebeske udice”. Svestan sam da je moja priroda hazarderska, neukrotiva, da nosi rizik, ali bio sam siguran da ću svojim instinktom i upornošću snimiti ozbiljan film o bombardovanju Beograda onako kako sam ga ja doživeo. Bombardovanje je pogoršalo stanje našeg sina, a i briga o njegovo dvoje male dece uvela nas je u novu agoniju.

Za našu kuću najveća nagrada ovom filmu nije bilo ni učešće na Berlinskom festivalu 2000, ni njegova prodaja velikim svetskim televizijskim centrima, nego trenutak u kojem je naš bledunjavi sin, posle prve projekcije, sve to predvideo i iz kreveta nam ponosno šapnuo: “Film će ti ući u takmičarski program Berlina! - rekao je Ljubiša kog je smrt sina slomila:- Kad je Gaga odlazio, mislio sam da neću izdržati i da će mi uskoro doći kraj. Mira me prenula i trgnula, jer je bila svesna da sam moralno pao, smršao, izgubio volju za bilo čime. Govorila mi je: “Čoveče, život je smrt, upamti to! Nastavi da radiš jer ćeš u tome naći smisao opstanka”. Bila je u pravu. Šteta što nije završila psihologiju," otkrio je čuveni Ljubiša tada.Ljubiša je preminuo 16 godina posle svog sina u Beogradu, 8. septembra 2017. godine, a uzrok smrti je bio tumor na mozgu.

