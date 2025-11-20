POLICIJA ME JE VEZALA... Šok priznanje Slobe Radanovića, progovorio i o ratu koji trese estradu: O Kiji ni reč, a evo šta misli o Kaći Živković

Slobodan Radanović ne želi da ga bilo ko upliće u priče koje se njega ne tiču.

Folker Sloba Radanović, koji ne voli mnogo da komentariše živote kolega, pa ni svoj privatni život, ovaj put je ipak otvorio dušu. Nastupao je u jednom prestoničkom restoranu, a prvo što se primetilo da je bio dobro raspoložen.

- Kad ja nisam bio raspoložen? Ceo dan sam bio sa decom, nisam izašao iz kuće danas, baš je onako bio dan za odmor. Nisam listao štampu, ne zanima me šta se dešava na estradi, gledam da se isključim iz tih priča, da odmorim mozak, gledam filmove - rekao je Sloba, koji se osvrnuo na posetu Svetoj Gori.

- To je sveto mesto koje svaki muški pravoslavni hrišćanin treba da poseti. Bar dva puta godišnje treba tamo napuniti baterije. Nije za džabe nazvana Sveta Gora. Tamo i sunce sija drugačije. Odmor za dušu i mozak - dodao je Radanović.

Otkrio je da li planira da se penzioniše i otvori privatni biznis.

- Ja volim da pevam, nadam se da ću što duže pevati, ali znate šta uz to ide, odlasci na put, razdvajanje od porodice. Nadam se da ću svesti to na to da imam dosta slobodnog vremena, da radim koncerte kad želim... - poručio je.

Progovorio je o skandalu svoje bivše supruge Kije Kockar i pevačice Katarine Živković.

- Ja se ne oglašavam, moj advokat se oglasio. Rekao je da me ne upliću u priče koje se mene ne tiču. Svako nek vodi svoje bitke. Odrasli su ljudi. Ja sa svojim adovkatom imam dogovor da sam šalje opomene ako treba, imam poverenje u njega. Sve on to sam - rekao je Sloba, pa otkrio u kakvim je odnosima sa Kaćom:

- Mi smo dobri, bili smo u istom timu, imali smo istog menadžera. Nije sad da se nešto družimo, ali uzajamno poštovanje postoji.

Osvrnuo se i na Gorana Ratkovića Raleta.

- Da, bio sam kod Raleta. On mi uvek napuni baterije, jedan je od najpozitivnijih ljudi koje znam. Kao svetionik koji nas napunipozitivnom energijom. Šta god čuli o njemu, to ne može da bude istina - rekao je Sloba, a kad su ga upitali da li su i njega bivše vezivale kao Raleta, odgovorio je:

- Policija me jednom vezala, ali bivše devojke ne. To su nas nešto privodili, nismo ni bili krivi.

Priznao je da ga i dalje muvaju devojke.- Bude toga, sve je to deo našeg posla. Ali sve je to deo našeg posla. Samo treba biti dostojanstven.

Autor: M.K.