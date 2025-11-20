AKTUELNO

Domaći

TRAJALO JE TRI GODINE PRE NEGO ŠTO SAM SE RAZVELA: Evo zašto je Emina prekinula brak s Mustafom (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: Instagram.com ||

Nakon mnogo godina tišine nekadašnjih partnera, ali i spekulacija javnosti, Emina je rešila da prekine ćutnju i nagađanja.

Emina Jahović konačno je otkrila razlog zbog kog je odlučila da stavi tačku na brak sa turskim pevačem Mustafom Sandalom. Nakon mnogo godine tišine nekadašnjih partnera, ali i spekulacija javnosti, Emina je rešila da prekine ćutnju i nagađanja.

- Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su deca u pitanju, jer možda bi želeli da se razvedu iz nekih glupih razloga – rekla je Emina.

Foto: Instagram.com

Na pitanje da li su razlozi njenog razvoda bili "glupi", pevačica je iskreno odgovorila:

- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu Kod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine pre toga - otkrila je pevačica u emisiji "Scena specijal".

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Brak

#Emina Jahović

#Mustafa Sandal

#Razvod

#pevačica

#razvela

POVEZANE VESTI

Domaći

OGLASILA SE MIRKA VASILJEVIĆ! Glumica prekinula tišinu, otkrila gde se nalazi dok traje afera 'UCENA'! (FOTO)

Domaći

Emina iznela nove detalje iz odnosa sa Mustafom Sandalom: Kuća nam je bila puna topline, a onda je POSTALA SIVA!

Domaći

BILA SAM NAVUČENA, NISAM MOGLA DA SE SKINEM SA... Bolna ispovest Rade Manojlović! Otkrila detalje odnosa sa pevačem zbog kog je mnogo patila

Fudbal

Odluka pala! Dušan Tadić potpisao – ovu platu NIJE mogao da odbije

Domaći

IMALA SAM OZBILJNE PROBLEME: Emina Jahović progovorila o detaljima pakla koji je prošla nakon razvoda! Tada je napisala svoj VELIKI HIT! Dženan otkrio

Domaći

'NIKAD NISAM BILA SPONZORUŠA' Emina Jahović otkrila detalje propalog braka s Mustafom: Od muža sam krila kese iz šopinga...