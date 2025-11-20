OGLASILA SE ANA NIKOLIĆ NAKON ŠTO JE RALE PRODAO TEI PESMU, KOJU JE ONA OTPEVALA: Uz kratak opis odgovorila koleginici (FOTO)

Ana Nikolić na svom Instagram storiju objavila je izjavu koleginice Tei Bilanović i obratila joj se.

Tea Bilanović nedavno je snimila pesmu "Pojas za spasavanje" koju je radio Goran Ratković Rale, a samo nekoliko dana nakon što je pesma ugledala svetlost dana, na društvenim mrežama isplivala je demo verzija pomenute numere koju je otpevala Ana Nikolić. Mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da kreće još jedan rat zbog pesme, a pevačica Tea se oglasila tim povodom pa je otkrila svoju stranu priče:

- Ne smatram to nikakvom dramom, živimo u eri društvenih mreža. Ne znam, ja sam svoju pesmu uredno platila i birala sam je sa Raletom. Znači, pesma je moja i ne bih ništa polemisala oko toga. Ako se pesma svima sviđa, hvala Bogu, svi se snimajte.

Tea je dala svoj sud, a svi su čekali komentar Ane Nikolić koja se nije oglasila sve do danas. Na svom Instagram profilu podelila je izjavu mlađe koleginice, a u videu je dodala tri srca ljubičaste boje.

Malim koracima do velikog cilja

Tea Bilanović otkako je stala na scenu proglašena je kraljicom bakšiša. Mala, sitna i dinamitna pevačica gde god se pojavi napravi lom, a publika vrlo često voli da je časti bakšišom. Tea je na terenu savršena, a nedavno je polako ali sigurno krenula sa promocijom svog prvog albuma "Rendom".Tea objavljuje pesmu po pesmu, a nakon pesme "Rendom", na red je došla i pesma "Ako, ako" koja je osvojila srca publike širom regiona što pokazuje i statistika.

Pevačica se na društvenoj mreži Instagram pohvalila uspehom pesme "Ako, ako". Pomenuta numera trenutno je prva po slušanosti na muzičkoj platformi jutjub u Makedoniji, dok je u Bosni na trećem mestu. Međutim, Teu je najviše obradovala informacija da je i u svom rodnom mestu u top 10 izvođača po slušanosti.

- Najlepši osećaj je kad znam da ono što radim dopada ljudima pored kojih sam počela i koji su verovali u mene. Puno mi je srce što "Ako, ako" prema zvaničnoj jutjub statistici je jedna od 10 najslušanijih pesama u Banja Luci proteklih 7 dana. Jedva čekam da je pevamo zajedno prvom prilikom - napisala je Tea Bilanović.

Autor: M.K.