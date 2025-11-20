PLJUNUO ARKANOVU SLIKU, A ONDA GA VIŠE NIKO NIJE VIDEO: Džeju je napisao čuveni hit, a nakon toga ga sazidali u beton (FOTO)

Davne 1973. godine, nekih 15 godine pre “Teško je živeti” pojavila se pesma “Tužan je život moj” Alege Gagića koja je, ako poslušate, apsolutno ista pesma.

Jedna od najpoznatijih i navoljenijih pesama pokojnog Džeja Ramadanovskog, “Teško je živeti”, gotovo je neizostavna na kraju svakog veselja ili izlazaka u kafanu, a mnogi ne znaju da je ovu numeru napisao brat pevača, Isa Lero, poznatiji kao Džamba.

O njemu se ponovo govorilo nakon premijere filma "Nedelja" gde je dobar deo filma posvećen i njegovom odnosu sa Džejem, kao i poslednjim trenucima koji su prethodili njegovoj smrti.Sa druge strane, iako na većini zvaničnih zapisa, kao i na Discogsu stoji da je Džamba autor pesme, ova numera je zapravo plagijat. Davne 1973, nekih 15 godine pre “Teško je živeti” pojavila se pesma “Tužan je život moj” Alege Gagića koja je, ako poslušate, apsolutno ista pesma.

Tekst ove pesme je potpisao Đorđe Novković. Našla se na EP-iju zajedno sa pesmom “Konobaru, sreću sa šlagom” koju je izbacio Jugoton.Sa druge strane, druga voljena pesma Džeja iza koje stoji Lero, "Uspeo sam u životu", nastala je dok je bio u zatvoru i inspirisana je životom koji je vodio.

Ko je bio Iso Lero?

Iso Lero Džamba, inače Džejev brat od tetke, poznatiji i kao "Kralj Dorćola" bio je omiljeni gradski lik, družio se sa poznatim glumcima i pevačima. Nažalost, ušao je u crnu hroniku kao maloletnik - zbog džeparenja i šibicarenja. Veoma rano počeo je da trenira boks, potom je boksovao i za Crvenu Zvezdu i Radnički. Zbog svog fer pleja ušao je u legendu, a pobeđivao je mnogo jače i krupnije.

Svaki trag mu se izgubio 23. septembra 1992. godine, neposredno pošto ga je pretuklo nekoliko pripadnika paravojne formacije "tigrovi" Željka Ražnatovića Arkana, u blizini zgrade Beograđanka na beogradskom Vračaru.Kako su se širile glasine, Iso Lero je zazidan u temelje neke zgrade, dok drugi pričaju da je bačen u reku. Međutim, i u filmu "Nedelja" je ipak prva priča - da je uzidan mrtav u beton.

Autor: M.K.