IZMETOM BIH JE GAĐALA: Milica Dabović napala Karleušu zbog koncerta u Vrnjačkoj Banji, usledio odgovor! Ovo je poručila Jelena! (FOTO)

Bivša košarkašica Milica Dabović napala je Jelenu Karleušu zbog najavljenog koncerta muzičke zvezde 2. januara u Vrnjačkoj Banji.

Ona je prozvala Karleušu na društvenoj mreži Iks, gde je iskazala svoje negodovanje, ali je ostavila i uvredljiv komentar.

- G****** bih je gađala - napisala je Milica povodom najave za Karleušin nastup.Jelena Karleuša nije želela da komentariše ovu uvredu nekadašnje košarkaške reprezentativke.

- Nemam komentar za ovakav polusvet - kratko je rekla Jelena.

Milica Dabović, otkako je otišla u sportsku penziju, zarađuje novac objavljivanjem fotografija i snimaka na Onlifansu. Kako se može pročitati na društvenim mrežama, ona na ovoj platformi navodno zarađuje oko 8.000 evra mesečno.Kako je ranije pisano u medijima, ona naplaćuje pretplatu 15 dolara.

S druge strane, Jelena radi punom parom. Ima redovne nastupe, a izaziva pažnju i kao članica žirija u "Pinkovim zvezdama". Ona na snimanjima ima čarke s kolegama, a nedavno je Desingericu nazavala drvosečom, dok joj je on poručio da je za sve njih tata.

Autor: M.K.