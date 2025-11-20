AKTUELNO

HALID BEŠLIĆ BI DANAS NAPUNIO 72 GODINE! Tužan prizor u domu pevača: Oglasila se njegova snajka dirljivom objavom koja će RASPLAKATI mnoge

Pokojni pevač Halid Bešlić proslavio bi danas svoj 72. rođendan, a tim povodom oglasili su se i njemu bliski ljudi.

Umesto slavlja, porodica i fanovi prisetili su se njegovog života i dela. Njegova snajka Mahira Bešlić podelila je emotivnu uspomenu na Instagramu, dok je unuka Lamia održala dirljiv govor na parastosu.

Mahira Bešlić, snajka Halida Bešlića, podelila je fotografiju pokojnog pevača sa unucima uz pesmu Dina Merlina "Da šutiš".

Ovaj gest dirnuo je mnoge fanove, koji su se prisetili Halidovog toplog karaktera i ljubavi prema porodici.

Unuka održala govor na sahrani

- Ti si tako poseban, mnogi ljudi te vole. Nismo bili ni svesni koliko ih je bilo. Govorio si, deda: 'Voleo bih da si muzički nadaren', i ja jesam, deda, imam nekoga da budem. Vaš Belmin, kako biste rekli - moj lav, lav dede. Voleli bismo da ste dugo bili sa nama - rekla je ona.

