Našeg popularnog pevača (44) žena varala sa NJEGOVIM NAJBOLJIM DRUGOM! Godinama ćutao o svemu, pa sve izneo javno: Treba da je bude sramota

Pevač Darko Filipović (44) bio je u centru skandala tokom razvoda od supruge Jasmine Filipović. Iako je delovalo da uživa u skladnom braku, nakon mnogo godina pevač je izneo skandalozne tvrdnje o bivšoj ženi.

Darko Filipović razveo se od supruge Jasmine nakon što ga je, kako je ispričao, bivša žena prevarila sa njegovim prijateljem.

Nakon vesti da se Filipović razvodi od supruge, on nije hteo da govori o razlozima razvoda, a sve zbog njihove ćerke, ali je na kraju ipak otkrio da ga je prevarila sa drugarom.

- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist. Izjavio je Darko tada.

Imali gala svadbu

Njihova ljubav trajala je 12 godina, a njihova svadba bila je veoma raskošna i dugo se pričalo o njihovom gala veselju.

Darko i njegova tadašnja izabranica izgovorili su sudbonosno "da" godinu i po dana nakon zabavljanja. Oni su hteli da venčanje bude u Beogradu, ali su se u poslednjem trenutku odlučili da svadbeno veselje naprave u Leskovcu, gde im je veliki broj prijatelja, kao i rodbina sa juga Srbije.

