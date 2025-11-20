Porodica Halida Bešlića na dan njegovog rođenja posetila je njegov grob.

Na današnji dan, 20. novembra, kada bi legendarni Halid Bešlić proslavio svoj rođendan, kraj njegovog groba okupila se porodica i nekolicina najbližih prijatelja.U tihom i dostojanstvenom ambijentu, prisutni su se prisetili čoveka čija su dobrota, skromnost i karakter obeležili živote mnogih.

Posebnu pažnju privukla je njegova supruga Sejda, koja se prvi put pojavila u javnosti nakon smrti voljenog supruga.U tišini i dostojanstvu odata je počast, proučena je Fatiha, a prisutni su se prisjetili čovjeka koji je svojim načinom života, dobrotom i skromnošću i ostavio neizbrisiv trag.Halid je sa suprugom bio u braku gotovo pola veka i slovili su kao jedan od najskladnijih parova na estradi.

Uprkos zdravstvenim problemima, pre četiri nedelje, objavljena je pesma posvećena supruzi koja se i zove "Sejda", a napisao ju je Aleksandar Milić Mili. Pevač je često naglašavao da je Sejda bila i ostala njegova najveća podrška, temelj porodice i životni suputnik.Njih dvoje upoznali su se krajem 1970-ih, kada je Halid bio na početku svoje karijere, nastupajući po kafićima.

Sejda je u to vreme radila u fabrici čokolade.Prvi susret Halida i Sejde dogodio se na proslavi Dana žena, gdje je Halid u šali zaprosio Sejdu, ipak ono što je počelo sa šalom brzo se pretvorilo u zajednički život.

- Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snajka je tamo radila, bila je kuvarica i upoznala me sa suprugom. Nije izlazila u kafiće. Kad smo se upoznali, video sam da je to to, hodali smo pola godine i odmah nakon toga smo se venčali. Toliko smo godina zajedno i još uvijek funkcionišemo. Bilo je teških godina u našoj vezi, ali smo sve prebrodili... Kad smo bili mlađi, to je nekako bilo normalno - ispričao je Halid jednom prilikom.

Venčali su se 1977. godine, a Sejda je napustila posao kako bi se posvetila porodici. Dobili su sina Dina, ali Sejda se kasnije suočila sa zdravstvenim problemom zbog kojeg im se želja za još dece nije ispunila.

- Moja supruga je imala problema s jajnicima i zato nismo mogli imati više dece. Imala je tumor na jajniku, operisali smo ga i to je bio rezultat. Nikad im ništa nije nedostajalo... Stalno sam putovao, radio... Ne možeš se baviti muzikom i stalno biti kod kuće, zato kažem da nisam te trenutke doživljavao na pravi način - govorio je Halid.

