ZNAO JE DA MU SE BLIŽI KRAJ! Kompozitor otkrio potresni detalj iz života Tome Zdravkovića: Evo zašto ga nije bilo u nastavku kultnog filma, OVO mu je rekao na putu do bolnice

Domaća filmska muzika zauzima posebno mesto u istoriji kinematografije, ne samo zato što je nastajala često u skromnim uslovima, već i zato što je iznedrila melodije koje se i danas prepoznaju već na prvi takt.

Kao i svuda u svetu, važno je razlikovati "soundtrack" sa gotovim pesmama od originalne filmske muzike komponovane posebno za filmsko delo.

Za muziku u filmu „Balkan ekspres“ Branka Baletića bio je zadužen Zoran Simjanović. U ovom kultnom ostvarenju i poznati pevač narodne muzike Toma Zdravković oprobao se kao glumac. On je tumačio lik Slavuja koji je, iako epizodna uloga, ostao vrlo upečatljiv.

Igrao je Slavuja kog su ubili Nemci

Gostujući u emisiji „Sabor“ Ace Kostića na radiju „Studio B“, Toma je o svojim glumačkim koracima govorio sa velikim ushićenjem.

– Mislim da je film koji sam radio divan i još divniji za mene taj novi doživljaj sa ljudima. Ja to prvi put radim. Mislim da su svi divni, mislim da je to vrlo interesantno za mene i da bih voleo da radim to. Ne da radim profesionalno, voleo bih ponekad tako da uživam u tome – rekao je pevač i nastavio:

- Igram Slavuja, tako se zove moje ime u filmu. Ubijaju me tamo Nemci, svašta mi rade... (Film se zove) „Balkan ekspres“ – rekao je, između ostalog, Toma decembra 1981. godine.

Posle uspešnog prvog dela odlučeno je da se radi i „Balkan ekspres 2“, ovog puta u režiji Predraga Antonijevića i Aleksandra Đorđevića.

Znao je da mu se bliži kraj

Zoran Simjanović je ponovo želeo da angažuje Tomu Zdravkovića, ali je, nažalost, pevač odbio.

- Toma je bio sjajan tip. Čovek koji je znao da igra poker i da peva. Sve radnje je radio i bio je fenomenalan u svemu. Najtužnija stvar sa njim bila je kada smo snimali „Balkan ekspres 2“. Zovem ga, a on mi kaže: „Znaš šta, Simke, ja idem sad u bolnicu, nešto da me pregledaju. Uzmi nekog drugog da igra u nastavku“.

Ja krenem da ga ubeđujem, kažem mu da će se izvući, ali... On je izašao iz bolnice posle tog pregleda, ali je posle dva–tri meseca preminuo. Već tada je predosećao svoj kraj i zato nije želeo da učestvuje u nastavku.Onda sam ja zvao druge i završili smo tu priču, ali mi je strašno žao što on nije u tom drugom delu filma pevao - izjavio je jednom prilikom kompozitor Zoran Simjanović za „Jugomediju“.

Autor: M.K.