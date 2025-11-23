ŽENA KOJU JE ČEKAO 20 GODINA KOŠTALA GA JE SLAVE I KARIJERE: Devedesetih ostao bez dinara, a evo kako danas izgleda Brzi i čime se bavi

U emotivnoj ispovesti Miroljub Brzaković Brzi nedavno je govorio o svom životu, najvećoj ljubavi i povlačenju sa estrade.

Miroljub Brzaković Brzi bio je muzička zvezda 80-ih i 90-ih godina, ali se povukao sa estrade pre dve decenije. O njegovom opusu se dosta zna, snimio je dosta hitova koji se i danas slušaju, a napisao je pesme i za svoje kolege. Brzi sada živi povučeno, reklo bi se, i ne voli toliko da priča o sebi. Ipak, nedavno je pristao za Kurir da otvori dušu.

Zašto vas dugo nema na estradi?

- Tu sam, pratim dešavanja, morate biti u toku. Televiziju sam maksimalno izbacio, samo malo pogledam sport, Ligu šampiona, novine, blogove, sve što mi je dostupno na Fejsbuku ja prelistam, uglavnom su to tekstovi o muzici.

Zašto vi niste nastavili da budete u muzičkim vodama?

- Nema me u medijima, ali postoji internet i tu sam maksimalno prisutan. I dalje stvaram, za ove poslednje dve, tri godine nikada više pesama nisam uradio. Plus radim na sebi, radim na pevanju svakog dana, radim na klaviru, polako ulazim u džez harmoniju. Radim nove pesme, nemam kontakt sa velikim imenima iz diskografije, ali zahvaljujući netu pošaljem pesmu mladim kolegama. Onaj ko je oseti, javiće se, ali, nažalost, 90 posto kolega, pogotovo ovih mlađih ne nađe za shodno da odgovori. Nije problem, ne sviđa ti se pesma, možeš da kažeš da nije za tebe i pitaš ima li nešto drugo, mada ja nepogrešivo znam šta je za koga, ali dobro, ne pitam se ja.

S kim ste sarađivali?

- Uglavnom nađem ljude na Fejsbuku, to su ne toliko afirmisane kolege. Mene su našle kolege iz Hrvatske, grupa Vrijeme ljubavi i kolega Dario Gotić. Kolege iz Zagreba su snimile tri moje pesme, ta treća je duet sa mnom, dao sam im tu ideju. Sad treba da se radi spot. Što se tiče poznatih, posle 20 godina sam uradio pesmu na tekst Vesne Petković za Draganu Mirković

"Ti u meni imaš prijatelja". Uvek mi se javi Indira Radić, bez obzira da li joj se pesma sviđa ili ne, s njom sam i ranije radio.

Da li vam je neko ostao dužan novac?

- Ne. Bila je jedna situacija, jedna ružna scena pre nekoliko godina sa Sejom Kalačem kada sam mu uradio pesmu, ali smo to rešili. Prošlo je dve-tri, godine pa je to ispoštovano.

Težak period

Koji su vaši najteži životni trenuci?

- Imao sam dosta borbi, ali nikada nisam odustajao. Neki najteži trenuci su mi bili pre dve godine kada su mi u razmaku od četiri meseca otišli i otac i majka. Na to ne možeš da se spremiš. Doživeli su ozbiljne godine, otac 88, majka 83. Najteže je kada ti odu roditelji jer su oni jedini iskreni prijatelji. Oni su bili moja najveća podrška i kada mi je bilo najteže, kada sam bio kafanski muzičar, kada sam odlučio posle druge ploče, kada sam radio za platu muzičara, a ne pevača, da sedim godinu dana kod kuće bez prihoda, oni su bili uz mene.Jeste li imali još teških situacija?- Moja Dankinja, koju sam upoznao 1982. u Dubrovniku. To je bila ljubav na prvi pogled. Kada sam se vratio iz vojske 1985. došla je kod mene iz Kopenhagena. Tada sam živeo s roditeljima i ubrzao sam proces da što pre izađem iz kafane, da napravim nešto. Sam sam ulagao u sebe i dogodila mi se četvrta ploča na kojoj je bila pesma "Prevari me život". Tada se pojavio Raka Đokić, on me je prihvatio i onda je sve krenulo. Došlo je do pesme "Neće me pa neće". Dok sam se ja borio, sve sam radio zbog te Dankinje, da bih olakšao da ona dođe ovde da živi, malo sam izgubio vreme. Ona je bila nestrpljivija i posle nekoliko godina se udala. A ja sam je strpljivo čekao.Da li vas je prevarila?- Nije. Bila je u Beogradu 1985. u prvom cugu tri meseca, ja sam tada još uvek bio kafanski muzičar. Onda sam uradio tu drugu ploču da bih zaradio što pre, pa treću i četvrtu. I kada se u međuvremenu izgubi... da je bilo kao sada interneta, bila bi to druga priča. Velika razdaljina je bila, i eto posle nekog vremena smo se dopisvali pismima, a u jednom trenutku smo se čuli i ona mi je rekla da je našla drugog. Nisu svi strpljivi kao ja.

Koliko ste patili?

- Moju iskrenost i tugu sam prebacio u pesme. Oseća se ta iskrena emocija.

Jeste li joj posvetili neku pesmu?

- Sve te pesme koje sam posle toga napisao, od 1987. pa do 2001. kada je ona četvrti put došla u Beograd, indirektno su posvećene njoj. A pesma koja je baš posvećena njoj je "Hvala bogu dobro sam". Pesma počinje stihovima "pričaju da živiš kao snežna kraljica", to podseća na Skandinaviju.

Jeste li posle toga bili u kontaktu s njom?

- Jesam. O tome može da se napiše roman, može i film da se snimi. Zbog nje sam počeo da se bavim astrologijom, hteo sam da nađem objašnjenje svega toga i rešenje. To je bila fatalna privlačnost, a u stvari posle toga sam saznao od ljudi koji se bave time, a ja u to verujem, karma. Srodne duše, našli smo se. Nije se završilo kako je trebalo, ali bože moj. Eto, 1991. je došla sa sinom. Razvela se. Čuli smo se i došla je na odmor. Prošlo je šest godina, a mi kao da nismo prekidali. Opet sam je zaprosio, ona je pristala. Kada se vratila u Dansku opet se nešto promenilo. Ali, ponovo je došla 2001, tada i sa sinom i ćerkom jer se udala drugi put i opet se razvela, kako mi je rekla, njenom drugom mužu, je smetalo što je stalno pričala o meni. Tada je ona mene zaprosila pred mojim roditeljima i sestrom i ja sam pristao.

Posle svega, dve njene udaje i dva deteta vi ste pristali?

- Nije mi bio nikakav problem. Deca su deca, njena su i ja s tim nemam problem. Ali onda opet ona odlazi u Kopenhagen i opet je počelo hoću - neću, verovatno je razmišljala šta ću, dvoje dece, treba da dođe ovde da živi i onda sam ja otišao tamo i pokušao da je ubedim da će sve biti u redu, da je lakše jer sam napravio neko ime, da ćemo moći lepo da živimo, ali, eto.Da li vam je žao što se niste ostvarili kao roditelj?- Jeste. To sam oduvek želeo, bio mi je san da imam pravu ženu pored sebe, da me razume i shvati kao i ja nju. Neki put uhvatim sebe da razmišljam ko zna šta bih još sve uradio da sam imao pravu ženu pored sebe. Onda su tu i deca. Šta da radimo, takva mi je sudbina. Sve sam izdržao, bilo je teško, ali mi je muzika uvek bila tu.

Autor: Pink.rs