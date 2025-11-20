DOMAĆINSKI! Brenin sin pokazao kako sprema slavu, snimio se u dvorištu porodične vile: Majka mora da je ponosna (FOTO)

Sin Lepe Brene Viktor Živojinović snimio se tokom priprema za predstojeću slavu Sveti Arhangel Mihajlo, te je u dvorištu vile pripremao namirnice, vatru i hranu.

On je pozirao dok su ga prisutni snimali, a bilo je jasno da ništa ne prepušta slučaju, te je kao pravi domaćin prenosio sve što je potrebno da se sutra gosti dočekaju kako dolikuje.

Kao i svake godine, Živojinovići imaju stalne goste, a uz vino i kvalitetnu hranu slavu obeležavaju u svom domu.

Viktor je prenosio hleb, snimio je i slaninu u kotliću, a u pećnici u dvorištu spremali su razne sprecijalitete.

- Majka mora da ti je ponosna! Svaka čast Viktore, vidi se da si pravi domaćin - bio je samo jedan od komentara na Instagramu.Tako je naime, prošle godine na društvenim mrežama osvanuo snimak iz porodične kuće, na kom se vidi kako Lepa Brena igra kolo sa gostima, dok su je snimali Viktor i ostali, pa je bilo jasno da je atmosfera uvek za pamćenje.

Dolazili i trubači

Inače, osim prijatelja i članova porodice, ispred Breninog doma na Bežanijskoj kosi jedne godine su stigli i nepozvani gosti - trubači. Duže od sat vremena su svirali ispred kuće Živojinovića, a potom su otišli kući.

Pre nego što su otišli, na trenutak im je ulazna otvorio Saša Popović, koji nije odoleo zvuku trube, pa je, za kraj, dao novac muzičarima.

Autor: M.K.