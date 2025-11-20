Naša manekenka i voditeljka objavila šta jede pred reviju! Svi ostali U ŠOKU (FOTO+VIDEO)

Naša voditeljka i mankenka, Tijana Stojisavljević, godinama važi za jednu od najzgodnijih i najatraktivnijih na našim prostorima, a sada je objavila i šta jede pred reviju.
Tijana Stojisavljević, inače naša poznata voditeljka i manekenka, nedavno se pojavila kao zvezda večeri na reviji jednog čuvenog brenda za donji veš u Sloveniji, a tada su sve oči posetilaca i objektivi kamera, bili upereni u nju, s obzirom na njen savršeni fizički izgled.
Uprkos tome što je postala nedavno majka, Tijana je zadržala svoju vitku liniju i izgleda kao milion dolara, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:
Inače, Tijana je na svom instagram profilu podelila video snimak iz bekstejdža sa ove revije, a na kom je otkrila šta jede, što je mnoge šokiralo. Naime, reč je o pici i gaziranom soku, te su tako ljudima popadale vilice kada su ovo videli, s obzirom da izgleda kao bomba.
Autor: Nikola Žugić