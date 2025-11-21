Umrla je na ulici, kao i njena majka! Ovako je izgledao život Marije iz Žikine Dinastije: Doživela kraj kakav niko ne zaslužuje, a živela je i u inostranstvu

"Žikina dinastija" se ponovo vraća na male ekrane, a uz ovaj serijal odrasle su mnoge generacije. Ekipa je drugačija, a mnogima su Boba i Marija, koje su igrali glumci Vladimir Petrović i Rialda Kadrić bili omiljeni.

Ipak, iako su ostvarili veliku popularnost u "Žikinoj dinastiji", posle smo ih retko viđali na malim ekranima, te se o njihovim životima veoma malo znalo. Godine 2021. javnost je zatekla vest da je čuvena Marija iznenada preminula na ulici u Atini - baš kao što je i njena majka preminula. Rialda je umrla usled srčanog udara.

Rialda je rođena u Beogradu, u junu 1963. godine. Dramsku grupu Radio-Beograda upisala je kao devojčica, a ništa starija nije bila ni kada je postala čuvena Marija. Trebalo je da je igra Sonja Savić, ali Rialda je, pošto je čula o čemu se radi u filmu, prišla pomoćniku reditelja i rekla da je ostala u drugom stanju, ali ne sme da kaže roditeljima. Čak je zaplakala. Suze su bile uverljive, imala je jedva 14 godina kada joj je pripala uloga gimnazijalke koja doživljava prvu veliku ljubav, a s njom i neplaniranu trudnoću. Pred kamerama joj se, kasnije je otkrila, desio i prvi poljubac.

Krajem sedamdesetih i skoro celih osamdesetih Marija i Boba bili su najpopularniji par jugoslovenske kinematografije, najvažnija karika uvek rado gledanih dogodovština Žike Pavlovića i njegove dinastije. “Lude godine” počele su kao ozbiljna drama i upozorenje mladima, a završile se kao komedija bez konkurencije. Junaci serijala postali su zvezde i izvan granica bivše države, pa je tako Rialda na jednom festivalu u Moskvi dočekana kao holivudska diva. No, u njenoj karijeri upisano je još naslova: “Dvoboj za južnu prugu”, “Ćao, inspektore”, “Ljuba Moljac”, “Šest dana juna”, i poslednji “Čudna noć”, koji je snimila 1990.

Godine, lude i one druge, odvele su Rialdu daleko od sveta filma. Završila je Filološki fakultet, potom je sa diplomom svetske književnosti iz Londona za Radio-televiziju Srbije slala priloge, sarađivala je sa mrežom BBC, da bi se 1997. preselila u Vašington, gde je radila za Glas Amerike. U međuvremenu se udala i svom prezimenu dodala još jedno – Šebek. Po povratku u London specijalizovala se za psihoanalizu, kojom se bavila prethodne dve decenije. Stekla je i zvanje psihoterapeuta. Gluma je, kako je objasnila, bila “samo mladalački eksperiment”.

Živela u Vašingtonu

