Luna zaslužuje ovo da zna, neću da ćutim: Kija otkrila nešto od čega će vam PASTI VILICE, evo šta je po sredi

Kristina Kija Kockar, poslednjih dana našla se u žiži skandala kada se javno posvađala sa pevačicom Katarinom Živković i tom prilikom otkirla ko joj je muž, a pre par godina izjavila je da zna pravi razlog raskida Lune Đogani i bivšeg supruga Slobodana Radanovića.

Kija Kockar je istakla da je godinaam ćutala o tome, ali da je Luna zaslužila da zna pravu istinu. Kako je navela u jednom intervjuu 2021. godine, Radanović je ostavio Đoganijevu zbog karijere.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo prvi put otkrivam. To mi je lično rekao njegov saradnik. Kad je izlazio iz "Zadruge" da snimi pesme, on je želeo da mu jedan menadžer vodi karijeru. Popričali su o tome, i taj čovek je rekao da hoće, ali pod uslovom da više ne bude sa Lunom. U tom momentu slika o njoj u spoljnjem svetu bila je jako ružna, a negativne stvari bi njemu škodile u poslu i bile loše za imidž. On je istog momenta pristao da je ostavi. Za mnoge stvari ćutim, za ovo više neću. I Luna zaslužuje ovo da zna - kazala je Kristina za "Svet" pre dve godine.

Nakon Kristininih tvrdnji, Sloba je tada prokomentarisao navode bivše žene vidno iznerviran, i tom prilikom istakao da je on čovek koji gleda napred i ide uzbrdo.

Podsetimo, Sloba je danas u srećnom braku sa Jelenom Radanović, sa kojom ima sina Damjana.

