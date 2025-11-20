OVOM POLITIČARU JE POSVETILA PESMU 'MIKI, MIĆO' Evo kako izgleda velika ljubav Lepe Brene: Dugo je bila moja devojka, VOLELI SMO SE

Jedna od najvećih ljubavi na našim prostorima, kada je reč o svetu poznatih svakako je ona u kojoj decenijama uživaju jedna od najvećih muzičkih zvezda Lepa Brena i bivši teniser Slobodan Boba Živojinović.

Par je gotovo nerazdvojan od prvog susreta, a svoju ljubav su 1991. godine krunisali brakom. Od tada su dobili dva sina, a Brena često s mnogo ljubavi priča i o Filipu, Bobinom sinu iz braka sa Zoricom Nakić.

Malo je poznato, međutim, da je Lepa Brena i pre Bobe imala jednu veliku ljubav. Štaviše, u pitanju je muškarac kome je posvećen njen veliki hit "Miki moj".

Pre nego što je upoznala Bobu Živojinovića, Lepa Brena je bila u ljubavi s Mirkom Krlićem, koji je neko vreme bio narodni poslanik i predsednik skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje.

On je sam nedugo nakon raskida ispričao da se njihova veza odvijala u prvoj polovini osamdesetih, kada je Brena već bila velika jugoslovenska zvezda.

"Često mi je govorila: "Mirko, najveća mi je želja da zasnujem svoju porodicu"

"Tačno je da je Lepa Brena duže vreme bila moja devojka i da smo se voleli. Ali, sada je to već prošlost i mi smo sada samo dobri prijatelji. O onome što priča zrenjaninska čaršija, da je trebala da se uda za mene i da je, tako reći, sve već bilo gotovo - mogu reći da je sve to mašta i nečije lepe želje... Ja mogu da izjavim da je, posle našeg zabavljanja, Brena za mene bila i ostala veliki prijatelj", ispričao je 1985. godine svoju emotivnu priču o Breni za "Yugopapir" i "Sabor".

"I pravo da vam kažem, nimalo se nisam iznenadio kada je nedavno objavljeno da se udaje. Jer, ja za tu njenu želju već odavno znam. Dok smo bili zajedno, često mi je govorila: ‘Mirko, najveća mi je želja da zasnujem svoju porodicu. Stalno me progoni misao da će slava jednoga dana proći, a ja ostati sama...Od tog straha nikako nije mogla da se oslobodi, pogotovo što je stalno bila odvojena od roditelja, koji žive u Brčkom", izjavio je on tada.

Autor: pink.rs