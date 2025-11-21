AKTUELNO

Janu zaustavila policija, a ona šokirala priznanjem: Popila sam čašicu rakije posle emisije i sela za volan

Kada je reč o tome da li policija pevačima "gleda kroz prste" ili im pak, otpevaju nešto, pevačice Jana Todorović i Katarina Živković, progovorile su na ovu temu.

Gostujući u jednoj emisiji, pevačica Katarina Živković i Jana Todorović govorili su o tome da li policija pevačima "gleda kroz prste" ili pak, one policajcu otpevaju nešto.

- Pa, kako kad, ja se trudim da ne pravim prekršaje, takav nam je posao, nekada se desi da popiješ koju rakiju, ali budem u grču ne smem da pijem zato sto vozim i naletecu i kasnice me, nije lepo - bila je iskrena Jana i dodala:

Desilo se jednom da smo imali neku emisiju i samo sam jednu rakiju popila i ćerka je bila sa mnom. Pita me policajka: “Jeste li pili nešto?”, ja budem iskrena i kažem da sam sad završila emisiju i da sam popila jednu rakiju. Kaže ona meni: “Volite vi pevaljke da popijete, još i dete vozite, ali koliko sam puta bila u kafani i slušala onu vašu pesmu “I lomi i moli” i ja joj kažem, samo ti nastavi da slušaš, samo me pusti i pustila me je. Ako zele nešto da nam nadju, uvek mogu da nam nađu.
