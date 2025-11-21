AKTUELNO

Domaći

Evo kako sada izgleda Soraja! Grudi u prvom planu, usijala mreže novom fotkom (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Soraja Vučelić ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti kada se pojavila i javnosti u izrazito smelom modnom izdanju.

Starleta Soraja Vučelić je nosila elegantan, ali duboko ukrojen sako koji je istakao njen bujni dekolte, zbog čega su se pogledi prisutnih odmah zaustavili na njemu.

pročitajte još

SUVI LUKSUZ! Soraja Vučelić obukla svoj naslednika u PAR HILJADA EVRA! Iskreširala basnoslovnu količinu novca na samo DVA odevna predmeta!

Soraja je samouvereno pozirala, svesna efekta koji njen stajling ostavlja, a zbog prevelikog poprsja mnogi su imali utisak da će i dugme na sakou u jednom trenutku popustiti. Celu kombinaciju upotpunila čipkastim čarapama i šeširom.

"Direktno iz stana silazi u garažu"

Soraja Vučelić, živi u stanu koji se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u strogom centru Zagreba - Cvjetnom trgu, a cena stanova se u ovoj zgradi kreće od osam miliona evra.

pročitajte još

CRNO JOJ SE PIŠE! Evo koje sankcije će snositi Soraja Vučelić zbog vožnje u alkoholisanom stanju: PAPRENA NOVČANA KAZNA, ODUZIMANJE VOZAČKE...

Foto: Instagram.com

Sorajin stan ima 440 kvadrata, četiri spavaće sobe, tri kupatila i terasu od 160 kvadrata sa fantastičnim pogledom na grad.

Stanovi u ovoj pametnoj zgradi su ubedljivo najskuplji u celoj Hrvatskoj.

Kao što se može videti na jednom hrvatskom sajtu za nekretnine, stan u ovoj zgradi gotovo identičan onome u kom živi Vučelićeva trenutno se prodaje za neverovatnih 8.000.000 evra, to jest 18.000 evra po kvadratu.

pročitajte još

OVAJ TREND ZGROZIO MNOGE! Soraja Vučelić ovog puta 'MALO PRETERALA': Na svom licu TIK POSLE POROĐAJA napravila DRASTIČNU PROMENU - Evo o čemu se radi!

Soraja se porodila pre dve godine

Inače, Soraja Vučelić sa svojim partnerom je dobila sina Kana. Ona se pohvalila koliko je njen naslednik porastao i kako uživa u sa svojim sinom.

Soraja se prema pisanju medija porodila u februaru mesecu 2023. godine.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Crna Gora

#Fotografija

#Izgled

#Soraja Vučelić

#javnost

#starleta

#vitka linija

POVEZANE VESTI

Domaći

Ana Ivanović novom fotkom usijala sve: Pozirala pored mora bez brusa, vitka linija u prvom planu (FOTO)

Domaći

'IMALA SAM BURAN ŽIVOT!' Naša pevačica priznala vezu sa OŽENJENIM fudbalerom, a sada je u sedmoj deceniji pozirala u TOPLESU! (FOTO)

Showbiz

GLUMICA PREMINULA IZNENADA U 42. GODINI! Iza sebe ostavila bogatu karijeru i muža, otkriven razlog njene smrti!

Domaći

ŠNAJDERKI PONESTALO MATERJALA! Soraja u haljini koja više otkriva nego što pokriva! Samo dve tračice PREKRILE PREVELIKE GRUDI! Skočiće vam pritisak od

Domaći

'LIČI NA MAMU' Soraja objavila fotografiju sina, pa oduševila pratioce! Obučen po poslednjoj modi, a evo na kojoj DALEKOJ destinaciji pozira! (FOTO)

Extra

Koja je tajna šešira Melanije Tramp? Ceo svet bruji o stajlingu prve dame, a sada je otrkivena snažna poruka koju krije (FOTO)