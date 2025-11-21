Jana slala sestru da špijunira ćerku u izlasku: Ima ograničeno do kada mora da se vrati kući, zovem je na video poziv da proverim

Jana Todorović je u jednoj emisiji progovorila o tome koliko je stroga mama i na koji način proverava svoju ćerku Kristinu.

Kada je reč o roditeljstvu, pevačica Jana Todorović progovorila je o tome da li joj ćerka Kristina Džulijen ima ograničen izlazak u grad.

- Poslednja tri, četiri meseca produžavam. Bilo je do 00:00h, pa do 01:00h. Dok radim u klubu, zovem je na video poziv da proverim, ako se ne javi, onda ludim - rekla je Jana i dodala:

Majka sam i brinem. Tetka je do skoro bila detektiv, išla je po klubovima da je špijunira.

Podsetimo, Jana se nedavno našla u epicentru domaće javnosti, kada je na gala proslavi povodom punoletstva sina Viki Miljković i muzičara Dragana Taškovića Tašketa, pred kamerama priznala da je popila tri piva, zbog čega je bila opuštenija, ali je ćerka njeno ponašanje potpuno razbesnelo.

- Kako si se snašla u spotu?

- Pa, odlično sam se snašla - kratko je odgovorila Kristina.

U tom trenutku, Jana je besno prekinula razgovor:

- Nisi za kameru, ovo je poslednji intervju koji daješ. Ljubim vas - rekla je i napustila intervju.

Kristina je kroz suze komentarisala:

- Ne znam šta je ovo. Zato što se ja nisam raspričala. Andrej je dobar, privatno se družimo.

