FALSIFIKOVANA SU DOKUMENTA, BILA SAM U RASTROJSTVU: Elma Sinanović o firmi koju joj je oteo kućni prijatelj i ćerkinoj vezi sa bogatašem iz Katara: Daleko smo od svadbe!

Elma Sinanović večeras ima svoj veliki nastup u jednom poznatom lokalu u Beogradu, a sada je progovorila o bogatoj karijeri, ali i ćerki Huliji koja je u vezi sa bogatašem iz Katara, kao i prevari koju je doživela od strane kućnog prijatelja.

Elma Sinanović je rekla kako je počela karijeru kada je najjača ekipa bila na estradi, te da se njihove pesme i dan danas pevaju.

- Ja sam iz perioda kada su se pojavljivali najjači i najbolji, te pesme se sve slušaju i danas. Podržavam da se radi na novom, drugačijem. Žena treba da radi na sebi da se sređuje, danas se muzika nažalost prvo gleda, pa se onda sluša. Ja sam došla u tu poziciju da ne moram mnogo da menjam imidž da bih ljudima bila interesantnija.

"Videlo se da želi više"

Emina Jahović počela je svoju karijeru još kao devojka upravo kod Elme na televiziji u Novom Pazaru.

- Emina Jahović je započela karijeru na mojoj televiziji u Novom Pazaru bila je voditeljka. Uvek je bila u tom nekom fazonu da želi nešto više, to se videlo, zato je došla do televizije.

Hulija, naslednica popularne pevačice u vezi je sa momkom iz Katara, čija porodica je jako imućna, pa oni tako kao kućnog ljubimca imaju lava.

- Ja ćerku tako pozovem, ona meni šalje bukvalno sliku tog našeg maltezera Badija i lava, oni se gledaju na video poziv. Tamo lav, vamo Badi. Ja je pitam šta je to sine, ona kaže, "Mama oni su nabavili lava". Mislim to je kod njih normalno, kao što mi imao pse i mačke. Ja sam se mnogo više potresla što je taj lav u kavezu, gde je sam, posle je ispalo da je depresivan. Meni je to bilo strašno - rekla je Elma i dodala:

- Devojka ima svoj život, ne voli da se priča o tim stvarima. Daleko smo mi od svadbe. Ja se ne bih preseila u Katar. Vidim sebe samo u Srbiji, ja sam tu celog života.

- Hulija je devojka koja bi mogla da napravi veliku karijeru, ali nju to drži tri dana. Posle tri dana, promeniće nešto. Ja sam želela karijeru, ali ona zaista lepo peva i nude je ljudi, ali ne znam da li će. Ona bi bila ozbiljna pevačica.

Prevara sa firmom

Elma kaže kako je na sudu sa kućnim prijateljem koji joj je oteo firmu dok je bila u rastrojstvu, tokom bolesti njenog muža. Sa njim je danas na sudu.

- Stvarno sam prevarena, ljudi su mi falširali dokumentaciju i oteli su mi firmu, ja sad to moram da dokazujem na sudu da je to moje. To je strašno. Verujem u naše pravosuđe. Nadam se da će to ići u nekom smeru pravde. Moj kućni prijatelj koji je dolazio kod mene na ručkove, ja sam bila u rastrojstvu kad je muž bio mnogo bolestan i tako potpisala sam nešto što je ispalo da je nešto drugo. Klasično sam obmanjena - ispričala je Elma Sinanović za "Blic".

Autor: Nikola Žugić