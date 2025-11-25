Bruka i sramota ko sve pravi koncerte, ni komšije ih ne znaju: Ljuba Aličić žestoko potkačio mlađe pevače, a evo šta kaže o porodici: Ne razmišljam o penziji, moja supruga je...

Razvezao jezik!

Pevač Ljuba Aličić večeras će u Beogradu održati nastup pred svojom publikom, a ovom prilikom otkrio nam je koliko voli svoj posao, pa zatim progovorio o svojoj luksuznoj kući u Šapcu, supruzi Željani i unucima.

- Lepo je u Beogradu. Ne umaram se, jer ja volim svoj posao. Ja sam napunio 70 i ne razmišljam o penziji, a oni mlađi od mene koji razmišljaju treba da idu u penziju. Za sve se nađe vremena, ali zašto, to je moj posao, težak je, ali ja sam navikao, 50 godina radim - rekao je Ljuba Aličić, pa progovorio o svojoj luksuznoj kući i supruzi Željani.

- Šta znači imati najluksuzniju kuću, ima neko i bolju kuću od mene, to je pravljeno po mojoj supruzi Željani. Mi smo bili arhitekte, ja njoj ispunjavam želje, ona je jako pametna žena, najviše volim u kući da je uredno, čisto i lepo. Ne kažem da nisam ljubomoran, ali po potrebi, bila je i ona. Imamo sinove i unuke, živimo normlano, 45 godina smo u braku.

- Kad ne radim 10, 15 dana, neki me žmarci hvataju, izađem u kafanu, uzmem mikrofon, platim muziku i pevam, zaželim se, verujte, to je istina živa. Moja supruga voli pesmu "Sumorno jutro.

"Bruka i sramota ko sve pravi koncerte"

"Ko sve ne pravi koncerte, ne bih ga pravio. Bruka i sramota, ne može svako da napravi koncert, svašta se dešava, ne bih želeo da pravim koncert. Pevač treba iza sebe da ima hitove, da zna da peva, a ne da peva od Halida Bešlića i Cece i onda su oni kao zvezde, to je van pameti, to nije bilo u moje vreme. Zašto da se ne peva ispod šatora, ti koji su ispod šatora, doći će ti i na koncert. Oni poštuju kvalitet i pevača. Ne pratim društvene mreže, ali znam da moja publika voli moje kvalitetne pesme, ja i ne moram da pevam, ja ću da počnem strofe, a oni će da završe. Imam tri unuke i tri unuka imam, ja sam srećan čovek" - rekao je pevač, pa progovorio o duetima između novijh i starijih pevača:

Ja Bajagu cenim i poštujem, a Devito ne znam ko je. Slaba je sad estrada. Ne znam dokle ću ja više da pričam o tim pevačima koji ne znaju da pevaju, koji se kite sa tuđim perjem. Ne znaju ih ni komšije. Darko Lazić dobro peva moje pesme" - zaključio je Ljuba.

Autor: Nikola Žugić