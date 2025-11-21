ZALIZANA PAŽ FROZURA I ZELENA HALJINA! Ovako danas izgleda Jelena Janković! Promenila imidž u potpunosti! (FOTO)

Ostvarila je svoj dečiji san da bude broj jedan. Ima veliko poštovanje prema Novaku Đokoviću.

Bivša teniserka Jelena Janković završila je svoju sportsku karijeru još 2017. godine, a od tada se retko pojavljuje u javnosti.

Jelena Janković nije se mnogo promenila, još uvek je lepa i vedra, međutim, ono što je različito je njena frizura.

Dugu, crnu kosu skratila je u moderni paž, a na slici iz Beograda, bila je obučena sportski, ali ipak i elegantno u maslinasto zelenoj haljini, uhvaćena je kao i uvek sa osmehom na licu.

Ostvarila san o kojem je maštala kao dete

Ostvarila je najveći profesionalni san, na šta je jako ponosna.

- Biti broj jedan na svetu je najviše što neko u tenisu može da postigne. Sanjala sam to kao dete. Biti najbolji je veliki podvig, dok grend slem može da osvoji i 50. ili 100. teniserka na listi - kazala je Jelena tom prilikom.

O Novaku Đokoviću

Jelena i Novak Đoković veliki su prijatelji, a za srpskog asa koji još uvek osvaja turnire ima samo reči hvale.

- Novak je fenomen, mnogo ulaže u nutricionizam, zdavlje, svoj tim. Sve što je investirao u sebe i svoje voljene, vratilo mu se višestruko. Zato uvek ističem koliko je važno poštovati svoje telo. Život je kratak, a sportsko putovanje je samo deo tog putovanja. Teško je i zamisliti kroz šta telo sportiste sve prolazi tokom putovanja, promena vremenskih zona i brojnih mečeva. Ali Novak je pronašao formulu koja sve to dozvoljava. On je neverovatan u svakom smislu. Za njega nema granica - istakla je ona za slovenački "Dnevnik".

Autor: S.Z.