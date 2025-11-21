NOVA AFERA TRESE BALKAN: Transrodna starleta A.K. zavela HRVATSKOG FUDBALERA! Viđali se po apartmanima i hotelima!

A.K voli da osvaja sportiste, pa joj je pošlo za rukom da bude fatalna i za fudbalere iz komšiluka

Transrodna starleta A.K. koja se već mesec i po dana nalazi u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu po prijavi Vujadina Savića za reketiranje i iznuđivanje, nije bila fatalna samo za srpske nego i za hrvatske fudbalere. Ono što nije pošlo za rukom mnogim lepoticama, uspelo je A.K.

Kako saznajemo, ona je imala kratku, ali burnu aferu i sa čuvenim sportistom iz komšiluka.

Navodno su se sastajali u apartmanima i hotelima, gde ih je nekoliko fanova prepoznalo, ali je priča ostala ispod radara.

Zna šta hoće

To je ta ljubav fatalna

- Taj fudabler iz komšiluka bio je potpuno očaran njenom pojavom i harizmom. Nije mu smetalo što je transrodna osoba, naprotiv, bio je fasciniran njenom snagom i samopouzdanjem. Upoznali su se preko društvenih mreža gde je ona i te kako bila aktivna. Malo po malo, došlo je do toga da počnu da se viđaju-priča naš sagovorni iz Hrvatske.

On nam je dostavio njihove prepiske na uvid.

Inače, smatra se da je ovaj sportista jedan od najboljih fudbalera u komšiluku.

- Zvezda je nema šta. Odlično igra na terenu, ali ima simaptije prema transrodnim osobama. To krije, ali se saznalo. To je poslednjih dana glavna tema kod nas po gradskim kuloarima. Možda se ne bi ni saznalo da se on nije sam hvalio. Njihov odnos nije opstao, ali je ta kratka veza bila za pamćenje-priča naš izvor.

I dalje u pritvoru

Prema zvaničnim izvorima, A.K. je uhapšena 25. septembra po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon pretresa njenog stana na Vračaru. Njoj je određen pritvor od 30 dana, zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogla uništiti dokaze.

Autor: S.Z.