BORA ČORBA PISAO NARODNJAKE, A TO JE KRIO: Umesto sebe potpisivao suprugu, nećete verovati o kojim pesmama je reč

Slavni roker Bora Đorđević napisao je neke od najvećih i najpoznatijih hitova svih vremena, no mnogi ne znaju da nije pisao samo rok numere. Zapravo, muzičar je dugo krio, zbog sramote, da je pisao i narodnjačke balade, među kojima je pesma i Svetlane Cece Ražnatović.

Kako ga je bilo blam da kaže da radi "narodnjake", Bora je potpisivao svoju pokojnu suprugu, ali se kasnije zbog toga pokajao.

- U početku nisam hteo da potpisujem svoje narodnjake pa sam shvatio da je to iluzorno. U to vreme, potpisivao sam svoju tadašnju ženu, pokojnu, Draganu… - rekao je jednom prilikom slavni roker i nastavio:

- Kasnije sam shvatio da ti tekstovi imaju određenu vrednost i da to nisu skarabudženi tekstovi s brda s dola, tako da sada s ponosom mogu da izjavim da su moji tekstovi: "Vodeničareva kći", koju je pevao Predrag Živković Tozovac, "Preskočiću tarabu i jarak", koju je pevao Šaban Šaulić, "Stani malo kafanski sviraču" za koju ljudi misle da je narodna pesma, a nije, to je moj tekst - objasnio je Bora.

Radio je i sa Cecom.

- Za Cecu sam napisao pesmu "Šta još možeš da mi daš". "Nek me ne zaborave devojke sa Morave", koju peva pokojni Srećko Jovović, to je takođe moj tekst. – rekao je Bora Đorđević jednom prilikom u emisiji "Svoj na svome".

Roker Bora Đorđević, koji je preminuo 4. septembra 2024. godine u 72. godini posle teške bolesti u Kliničko-bolničkom centru u Ljubljani, autor je gotovo svih hitova Riblje čorbe, a narodnjake je stavljao i u svoje tekstove. Neke od folkera je opevao u numeri „Gastarbajterska pesma 2“ s kraja 90-ih.

Autor: N.B.