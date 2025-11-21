AKTUELNO

Domaći

OVAKO IZGLEDA SLAVSKA TRPEZA ĐANIJEVOG SINA: Trajkovići proslavljaju Aranđelovdan, a sto prepun đakonija (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.

Aranđelovdan spada u jednu od največih slava, a mnoge ličnosti sa estrade ukoliko ne slave, vrlo verovatno idu kod najmilijih u goste.

Marko Trajković, sin pevača Đanija, pokazao je deo svoje slavske trpeze.

On je na Instagram profilu objavio je fotografiju iz porodičnog doma i pokazao kako proslavlja slavu.

Na slici se može videti deo trpeze i razne đakonije koje su se našle na posluženju. Sveća, slavski kolač, salate, đakonije od povrća, ali i meso nalazilo se na slavskom stolu.

Foto: Instagram.com

Mlađi sin folkera Radiše Trajkovića Đanija, iznenadio je javnost kada je smršao preko 30 kilograma. Marko je vodio godinama bitku sa kilogramima, ali uz pomoć dijete i redovnih treninga, promenio je lični opis.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Podsetimo, nedavno se pojavila vest da se mlađi sin pevača Radiše Trajkovića Đanija razvodi.

Ovu vest je prokomentarisala i Slađa Trajković, Markova mama, dok se Đani nije oglašavao.

- Razvod? Ne znam ništa o tome. Zajedničke fotografije obrisala... Ne znam, bilo je priče da ima problema sa Instagramom - govorila je tada Slađana.

Autor: N.B.

