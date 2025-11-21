Emotivna fotografija iz doma Nede Ukraden: Evo kako pevačica proslavlja Aranđelovdan sa svojom porodicom (FOTO)

Pevačica Neda Ukraden danas slavi Aranđelovdan, te je podelila na Instagramu fotografiju iz porodičnog doma na kojoj je sa ćerkom Jelenom, zetom i unucima.

Neda je pokazala topao prizor iz doma gde su pozirali pored slavskog kolača i sveće sa osmesima na licima, a uz to je kratko napisala: "Aranđelovdan", te su se ispod objave nizale čestitke.

Inače, Nedina ćerka Jelena Bilbija Minović se retko pojavljuje u javnosti i posvećena je porodičnom životu. Ona se bavi marketingom, a i vlasnica je salona za ulepšavanje u Beogradu.

Jelena je godinama u skladnom braku sa suprugom Predragom Pecom Minovićem, koji je svojevremeno istetovirao Nedin potpis na ruci.

- Bila sam na putu, zet mi je tražio da mu uslikam potpis sa pasoša, mislila sam da je stigao nekakav ugovor. Bila sam zaista ugodno iznenađena jer ga doživljavam kao sina. Smatra da sam ih mnogo zadužila jer smo mi velika porodica koja se mnogo voli, i to je bio motiv ovog gesta - objasnila je tada Neda.



Autor: N.B.