ZAPALILA MREŽE: Vrele fotka Đine Džinović, pozirala samo u brushalteru, grudi na izvolte (FOTO)

Izvor: blic, Foto: Instagram.com ||

Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića i kreatorke Meline Džinović, na mrežama je veoma aktivna, a poslednjim fotografijama napravila je pravu pometnju i komentari su se nizali.

Naime, Đina se slikala u brushalteru, uskoj crnoj trenerci i sa kačketom na glavi, a promenila je sve poze.

Go stomak je bio u prvom planu, kao i silikonske grudi, a komentari na račun njenog izgleda su se nizali i svi kažu da su joj baš popustile kočnice.

Foto: Instagram.com

Đina je navodno odlučila da napusti Srbiju i preseli se u Monte Karlo.

Foto: Instagram.com

- Povukla se iz javnosti i donela je odluku da želi da započne novi život daleko od Srbije i očiju domaće javnosti. Monte Karlo joj je oduvek bio blizak, tamo ima prijatelje i oseća se slobodnije - otkriva navodno izvor blizak porodici Džinović.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

#Haris Džinović

#grudi

#slike

#ćerka

#Đina Džinović

